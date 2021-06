El Real Madrid blinda al galáctico de la cantera: De la Víbora 2024

David de la Víbora ha firmado su renovación con el Real Madrid hasta el año 2024. La última temporada ha militado en las filas del Juvenil B del conjunto blanco y se le conoce por ser uno de los laterales zurdos con más proyección no solo dentro de La Fábrica, sino también de toda España.

Fue en el año 2019 cuando firmó su primer contrato profesional con el club de Concha Espina. Dos años después, el canterano merengue ha conseguido renovar su contrato y, según se ha recogido, con una importante cláusula de rescisión. Y es que sí, a la puerta de De la Víbora también habían comenzado a llamar a la puerta.

Con 18 años y un potencial extraordinario, el defensa forma parte de la agencia Stellar Group, de Jonathan Barnett. Además, en los últimos tiempos también ha sabido reconvertirse cuando lo han necesitado los equipos juveniles blancos. Del lateral zurdo a extremo, siempre al servicio del Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David de la Vibora (@delavibora)

El momento de verle en el primer equipo todavía no ha llegado, pero no hay dudas sobre la apuesta del club blanco en él. No hay más que ver el contrato hasta 2024 que acaba de firmar. Y es que junto a otros canteranos como Miguel Gutiérrez o Fran García, se demuestra que el Real Madrid es una máquina de formar laterales.

Canterano galáctico

Pese a no haber debutado todavía en el primer equipo y ni siquiera ser habitual del Castilla, De la Víbora es uno de los canteranos madridistas que más seguidores tiene. Un 'canterano galáctico' se podría decir de él. En sus redes sociales cuenta con más de 80.000 seguidores -eso tan solo en Instagram- y, además, en él ya se han fijado algunos de los clubes más importantes del Viejo Continente como pueden ser Liverpool, Juventus de Turín, Manchester United, PSG o Tottenham.

Con la renovación hasta 2024, el Real Madrid manda un mensaje a posibles pretendientes. Y es que en el conjunto blanco se ve a De la Víbora como un jugador de banda, pero que está muy capacitado para driblar, centrar y desbordar. Y no solo eso, sino que destacan de él su rapidez y potencia, además de sus incursiones en el ataque. Un defensa que tiene toda la pinta de que va a dar mucho que hablar.

[Más información - Cadete De la Víbora: el Real Madrid prepara al lateral del futuro]