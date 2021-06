Kroos: "No te podías imaginar que Sergio Ramos no acabara su carrera en el Real Madrid"

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid sigue siendo una noticia a la algunos se tratan de hacer días después de conocerse. Toni Kroos es uno de ellos. El centrocampista alemán, que durante sus siete años en el club blanco siempre ha compartido vestuario con el camero, ha hablado en el podcast Einfach mal Luppen acerca de la marcha del capitán.

"No conozco al Real Madrid sin Sergio Ramos. No te imaginas que este jugador no acabe su carrera en el Real Madrid. Esperaba que se quedara", asegura un Kroos que no perdía la esperanza en cuanto a la continuidad del capitán pese a que su contrato se terminaba a finales del mes de junio.

En cuanto a qué es lo siguiente que está por venir para Ramos, a sus 35 años, Kroos asegura que desconoce cuál será el futuro del central: "No sé adónde irá, pero estoy seguro de que tomará una buena decisión".

Sergio Ramos, durante la rueda de prensa de su despedida

Y añadió más elogios para su ya excompañero: "Los siete años que pude experimentarlo como jugador y como persona fueron increíbles. Ramos no sólo era un jugador de primer nivel, sino también el mejor capitán que he visto porque siempre ha luchado por el equipo en la cancha y fuera".

Tampoco tiene nada malo que decir de Ramos sobre su influencia dentro del campo: "Si le preguntas a 100 delanteros rivales contra qué defensa no quieren jugar, el nombre de Ramos se mencionará con bastante frecuencia, y con razón. Así que que siempre fue bueno tenerlo en nuestro equipo".

Es el fin de una era, pero Kroos no cree que sea el fin definitivo de Ramos en el Real Madrid. Está seguro de que volverá:"También estoy seguro de que lo volverás a ver en el Real Madrid, sea cual sea la función. Sería una negligencia no tener a alguien así en el club y mantenerlo. Todavía pueden marcar una gran diferencia en el futuro", concluyó sobre la salida de Ramos.

Kroos y la Eurocopa

En cuanto a la Eurocopa, Kroos se la juega con Alemania contra Hungría: "Nos espera algo contra Hungría. De primeras no me parece tan fácil romper su dibujo y marcar goles. Todavía no se ha ganado nada".

El centrocampista teutón dijo que "está en nuestros manos para el último partido del grupo". Pero quiso acordarse de un episodio negativo del pasado: "También lo teníamos hace tres años; en ese momento, el partido contra Corea del Sur ya estaba medio ganado en el papel". Y lo que pasó fue el desastre y Alemania se despidió del Mundial.