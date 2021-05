Épica remontada del Real Madrid Castilla ante el Talavera: los de Raúl estarán en el playoff

El Real Madrid Castilla entró por la puerta grande al playoff de ascenso a Segunda División. Demostración de carácter de la generación de Raúl González para sacar adelante con una increíble remontada ante el Talavera un partido que se puso completamente cuesta arriba, ya que el Extremadura estaba ganando también. Hugo Duro lideró a los merengues con dos goles y una asistencia, demostrando que su cesión ha sido un movimiento fantástico.

El encuentro comenzó con una llegada peligrosa del Castilla que acabaría en la primera jugada polémica. El balón que buscaba Duro golpeaba en el brazo de uno de los defensas locales dentro del área, acción que para el colegiado no fue punible. No tienen suerte los merengues con las acciones arbitrales esta temporada, cuestión que ha provocado que los blancos -rosas esta mañana- hayan llegado a esta situación límite en esta última jornada de la segunda fase.

En cualquier caso, los blancos no pensarían demasiado en esta primera ocasión malograda y tendría diez minutos mágicos, los que fueron del 10 al 20. Peter Federico tuvo en sus botas adelantar en dos ocasiones al equipo, primero tras una buena dejada de Arribas desde la frontal y, después, de cabeza en el área pequeña. En la jugada siguiente, Hugo Vallejo remató de tacón una jugada que acabó en la línea de fondo, pero el balón no encontró portería. Una buena intervención del portero del Talavera evitaría también que la estirada de Arribas para cazar un balón en el área no acabase en el fondo de las mallas.

Este dominio del equipo de Raúl González se certificaría con una magnífica contra 15 minutos después. Una gran conducción de Sergio Arribas terminaría en los pies de Hugo Duro que, ante la salida del meta local, picaría el balón para hacer imposible que ninguno de los defensas que trataba de rectificar pudiera despejar la pelota. El jugador cedido por el Getafe -con opción de compra- se reencontraba con el gol en un partido crucial, algo que ha hecho prácticamente durante todo su año como futbolista blanco.

Golpe y remontada

Si los blancos tuvieron aún peor suerte con el arbitraje en la segunda parte. El colegiado del encuentro se inventó un penalti de Sergio Santos que los jugadores del Castilla protestaron, por lo que Arribas se llevó una amarilla. Góngora lo transformaría y, en ese momento, también marcaba el Extremadura que dejaba fuera del playoff al equipo merengue. La crueldad se cebaba a la hora de partido con los de Raúl González.

La situación dejó bastante noqueados a los mirlos de Valdebebas, que, para más inri, encajarían el segundo tanto. Una jugada en el área volvió a terminar en los pies de Góngora, que batiría a Fuidías. La situación se ponía lo más en contra posible para el Castilla. Raúl movería el banquillo para buscar una revolución y la encontraría con Marvin Park. El nigeriano saltó al terreno de juego y desde el minuto uno buscaría dar el desborde al equipo que parecía haber perdido.

Y así consiguió volver a llenar de ilusión a la afición madridista. El jugador se fue de tres contrarios y le puso un balón dulce a Hugo Duro para que pusiera de nuevo las tablas en el marcador. El resultado seguía sin valerle al Castilla y tendría que seguir remando para buscar la clasificación para el playoff. El esfuerzo tendría sus frutos con una nueva contra que llevó el jugador criado en las islas Baleares. En esta ocasión el balón acabaría en los pies de Hugo Duro, que pondría un pase de la muerte hacia Vallejo para firmar la remontada. Todavía daría tiempo a que Kenneth pusiera la guinda al pastel con una gran acción a la contra. Los blancos buscarán el ascenso, el objetivo de cada temporada desde que se bajó a Segunda B.