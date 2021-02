El Real Madrid Castilla peca de inocente y cae ante el Atlético Baleares

AT. BALEARES 2-1 CASTILLA

El buen partido no se vio recompensado con un buen resultado. El Real Madrid Castilla ha caído ante el Atlético Baleares por 2-1 en la mañana de este domingo. Los de Raúl González pusieron el empeño, el buen juego y la vistosidad sobre el Estadio Balear, pero todo ello no se reflejó en el marcador. Los blancos se adelantaron por medio de un lanzamiento de falta de Peter Federico, pero Olaortua, a la salida de un saque de esquina, y Vinicius Tanque remontaron el choque.

A la superioridad del filial del Real Madrid no le acompañó la fortuna para que el balón entrase más en la portería rival y que sí lo hiciera en la propia. Después de las buenas sensaciones que trajo consigo el triunfo ante el Sanse, los blancos ven frenada su trayectoria positiva con dos derrotas consecutivas que le sitúan en la sexta posición de la tabla con 15 puntos y dos partidos menos. DUX Internacional marca el margen de puestos para el grupo del ascenso con 19, uno más que el rival del conjunto merengue de este domingo.

Desde el inicio los blancos fueron mejores. Con el regreso al esquema de tres centrales con Gila, Ramón y Sergio Santos para hacer frente a la baja de Antonio Blanco, el equipo se mostró muy compacto. Las bandas eran claves con dos jugadores por cada una de ellas. Miguel y Gelabert desbordaban por la izquierda y Guillem y Peter hacían lo propio por la derecha. Así amenazaba el equipo blanco para buscar a su gran referencia.

Peter Federico, durante un partido con el Real Madrid Castilla

Hugo Duro no tuvo tanta incidencia en el encuentro como tiene acostumbrada a la parroquia. Aún así, a los 12 minutos tuvo la posibilidad de plantarse solo ante Ginard, aunque el portero estuvo muy rápido a la hora de salir fuera del área. El gran protagonista sería Peter que, encarando, recibió una falta de Vinicius Tanque que él mismo se encargaría de lanzar. Despistó al portero que no vio por dónde iba el lanzamiento y el balón se coló en la meta local.

La fortuna

No corrió la misma fortuna el conjunto de Raúl González en la segunda parte. Un córner a los dos minutos de volver del descanso no encontró ni a Peter ni a Hugo Duro en el segundo palo cuando lo tenían todo a favor. Aunque la presencia en el campo contrario no menguó, el Atlético Baleares iría creciendo hasta conseguir un córner que lo cambió todo. Olaortua cabeceó un balón de Peris en el primer palo sin que Toni Fuidías pudiera hacer nada.

Mario Gila estaba haciendo un partido impecable. Se encargó de desbaratar todas las ocasiones que trataba de llevar el equipo local al área merengue en la primera parte. Pero un mal despeje le condenó. Vinicius Tanque se aprovechó de esta circunstancia para anotar el gol de la remontada. Raúl introdujo tres cambios de una tacada (Chust, Hugo Vallejo y Sergio Arribas) para buscar la réplica que no terminó de llegar. Peter y Vallejo tuvieron la posibilidad del empate pero ninguno de los dos atinó sobre la portería de un Atlético Baleares que aprovechó mejor sus oportunidades.

At. Baleares - Castilla

Atlético Baleares: Xavi, Peris, Olaortua, Cristian, Vinicius (Baselga, min. 83), Canario (Orfila, min. 83), Alfonso (Armando, min. 13), Cordero, Alberto Gil (Haro, min. 46), Acosta y Coro (Manel, min. 54).

Real Madrid Castilla: Toni Fuidias, Guillem (Hugo Vallejo, min. 66), Miguel G., Gila, Dotor, César (Arribas, min. 66), Sintes (Morante, min. 71), Pablo Ramón (Chust, min. 66), Hugo Duro, Santos y Peter.

Goles: 0-1, min. 34, Peter; 1-1, min. 56, Olaortua; 2-1, min. 64, Vinicius.

