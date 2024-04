Rudy Fernández anuncia su retirada del baloncesto a final de temporada

Rudy Fernández ha anunciado en rueda de prensa que dejará el baloncesto a final de temporada. "Me siento un privilegiado de poder llegar hasta este punto", ha aseverado el jugador del Real Madrid tras confirmar su noticia. El alero se retirará tras la disputa de los Juegos Olímpicos, aunque para disputarlos primero tendrá que clasificarse España en el Preolímpico.

El alero del conjunto blanco confirmó su adiós a final de curso en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Baskonia en Euroliga. "Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo. Me he sentido muy querido, pero todavía quedan unos meses para seguir disfrutando", ha señalado.

"Esto se está terminando, está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sean baloncesto. Quiero disfrutar de los meses que quedan. Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. El suelo es vivir otros Juegos Olímpicos", ha explicado en rueda de prensa.

Rudy Fernández y Sergio Llull levantan el trofeo de campeón de la Copa del Rey de baloncesto. Real Madrid

La noticia de su adiós al baloncesto ha llegado en el día en que Rudy cumple 39 años. El veterano jugador todavía sigue rindiendo al máximo nivel y aspira a cerrar su círculo en la élite con la selección española este verano. Aún así, su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París no es todavía segura, pues el equipo de Sergio Scariolo debe de certificar su presencia en la capital de Francia el próximo mes de julio.

Mientras tanto, seguirá defendiendo la camiseta del Real Madrid, con el que hace algo más de un mes consiguió su último título, la Copa del Rey de baloncesto. El jugador balear ha cumplido 13 años en la disciplina del conjunto blanco, donde se ha convertido en uno de los grandes referentes por su talento y entrega.

Además, el jugador ha dejado claro que le debe "todo al Real Madrid" y ha querido mostrar su agradecimiento a figuras claves como Juan Carlos Sánchez, Alberto Herreros y Florentino Pérez. Ha resaltado que ellos le ayudaron a tomar "mejor decisión" que ha tomado "como jugador profesional".

Algo esperable

En los últimos meses se había especulado mucho con una posible retirada de Rudy Fernández. El jugador acababa contrato a final de temporada y su futuro se había puesto mucho en el aire. Junto a Sergio Rodríguez y Sergio Llull, era de los más veteranos del Real Madrid.

Además, el jugador ya hizo público el pasado verano que dejaría la selección española después de los Juegos Olímpicos. Tras mucho meditarlo a lo largo de este periodo, ha decidido cerrar su carrera profesional y con el combinado nacional al mismo tiempo.

Hasta el momento, Rudy Fernández atesora un palmarés a la altura de muy pocos. Ha ganado 2 Mundiales, 4 Eurobaskets, 2 medallas de plata y otra de bonce en los Juegos Olímpicos, 3 Euroligas, 6 títulos de Liga Endesa, 7 Copas del Rey, 9 Supercopas Endesa, una Copa Intercontinental, una Copa ULEB o un FIBA Eurochallenge. Además, ha sido nombrado tres veces MVP de la Copa del Rey y una de de la Copa del Rey, de la Supercopa de España, de la ULEB o de la FIBA Eurochallenge.