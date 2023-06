Barcelona - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: final de Liga Endesa

El entrenador del Real Madrid habló en la previa del primer partido de la final de la Liga Endesa: "Llegar a la final no es facil. Hemos tenido que batir a enemigos duros. Igual que el Barcelona. Es muy importante, ya no queda nada, solo quedan dos para disputar un título. Los demás han caído por el camino. Esa andadura la hemos superado con nota. La ambición es máxima, aunque las piernas no estén al cien por cien".