Partizán - Real Madrid, la Euroliga en directo: resultado, narración y estadísticas del partido

El Real Madrid juega sin red hoy otra vez. El nefasto balance de los dos partidos en el WiZink Center llevaron la eliminatoria 0-2 a Belgrado, por lo que al Partizán le vale con ganar un encuentro más para meterse en la Final Four. Los blancos se salvaron el pasado martes con una sensacional victoria, pero siguen contra las cuerdas y esta tarde no les vale otra cosa que no sea volver a ganar.