El análisis de Chus Mateo del Bilbao Basket - Real Madrid de la ACB

Antes de la llegada del nuevo año 2023, el Real Madrid de Baloncesto todavía tiene por delante dos compromisos. El primero de ellos es de la ACB ante el Surne Bilbao Basket este martes 27 de diciembre. El segundo, de la Euroliga contra el Cazoo Baskonia el jueves 29. Esto después de jugar su último encuentro el pasado día 22 que acabó con victoria frente al Asvel Villeurbanne.

En la previa de la visita al Bilbao Arena, Chus Mateo ha hablado sobre el encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa. El entrenador del Real Madrid ha recordado que no pueden caer en uno de los grandes pecados: la dejadez. Además, ha puesto de relieve los puntos fuertes de su rival.

"Si queremos dar valor a la victoria contra el Tenerife, tenemos que ganar en Bilbao. Debemos estar muy atentos y no podemos caer en la dejadez. No es un partido más y no podemos dar poca importancia a un partido fuera de casa en la Liga. Nuestro rival está jugando bien y está en la parte alta por méritos propios", ha comentado.

Chus Mateo durante un partido del Real Madrid Europa Press

"Es un equipo muy bien entrenado y está haciendo las cosas muy bien en casa. Saben defender muy bien y tienen a dos pívots taponadores. Tienen mecanismos defensivos bien trabajados y entrenados. El Bilbao es peligroso y está en buena dinámica", ha agregado Chus Mateo.

Piropos al Real Madrid

Por otra parte, también ha atendido a los medios de comunicación Jaume Ponsarnau. El técnico de Surne Bilbao Basket ha piropeado tanto al Real Madrid como a Chus Mateo y su cuerpo técnico: "Los nuevos jugadores se están adaptando muy bien, con responsabilidad. Chus Mateo y el staff están haciendo un muy buen trabajo táctico y de roles y además están recuperando a jugadores que salían de lesiones más o menos largas como Rudy, Williams-Goss o el propio Deck".

"Ellos tienen por delante dos semanas terroríficas a nivel de calendario (el viernes visitan al Baskonia en partido de la Euroliga y ya el día 2 de enero reciben al Barça en duelo de la competición doméstica) y les vendrá bien contar con todo el mundo. Aparentemente las víctimas tenemos que ser nosotros para poder arrancar este periplo con mucha fuerza", ha continuado Ponsarnau.

Además, ha aludido a la preparación: "Nos tenemos que preparar para jugar contra un Madrid que juegue al cien por cien y que prepare el partido al cien por cien. Sabemos que va a haber un buen ambiente y en estos contextos equipos de la calidad del Real Madrid encuentran la máxima motivación. Hay cosas que vamos a intentar aprovechar y apuestas que vamos a tener que hacer, pero sobre todo debe ser un partido en el que encontremos nuestros máximos. Vamos a intentarlo".

Por último, se ha referido al que, a su parecer, es el gran nombre propio de este Real Madrid de Baloncesto: "Lo que más han mantenido es su filosofía defensiva (con el cambio en el banquillo merengue) y es una filosofía donde hay un jugador que es absolutamente determinante, el que más en Europa: Tavares. Además, Poirier está aportando un trabajo de más calidad".

