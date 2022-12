Facundo Campazzo habla del Real Madrid: "No pudimos alcanzar un acuerdo para volver"

El 'culebrón Facundo Campazzo' llegó a su final con la confirmación, por parte del Estrella Roja, de su fichaje. Después de un paso complicado por la NBA, el base argentino decidió apostar por un regreso a Europa. Entonces se comenzó a hablar de su vuelta al Real Madrid de Baloncesto. Pero finalmente, acaba en Serbia.

Sobre su regreso frustrado al Real Madrid se refiere el 'Facu' Campazzo después de su fichaje por el Estrella Roja. El base explica que él no fue el que mantuvo un contacto directo con el club blanco para volver al WiZink Center, sino que el asunto estuvo en las manos de sus representantes.

"No pude hablar mucho directamente con ellos. Fue más entre el mánager general y mis representantes. Me ayudaron mucho para volver, pero no pudimos alcanzar un acuerdo. No importa. Estoy contento por su ayuda. He firmado aquí y espero dar lo mejor", afirma el jugador argentino.

Esta es la primera vez que Campazzo habla sobre el Real Madrid desde que abandonó los Dallas Mavericks el pasado mes de noviembre. Pese a que su vuelta a la casa blanca no culminó, el base está centrado en sus próximos objetivos con el Estrella Roja: "Entusiasmado con el final de esta temporada. Espero estar aquí mucho tiempo".

Además, también se refiere a un gran madridista como es Luka Doncic, quien le mandó un mensaje tras su fichaje por el equipo serbio: "Les gusta mucho el Estrella Roja. A los dos. Jokic me habló más sobre Belgrado, el mejor lugar para vivir y me ayudó mucho con eso. Luka me mandó un mensaje y me felicitó. Estaba contento y quería que estuviera aquí".

Futuro abierto

Por el momento, es seguro que Campazzo se quedará en el Estrella Roja hasta el final de la presente temporada jugando bajo las órdenes de Dusko Ivanovic. Pero en verano, el club que quiera ficharle tan solo deberá abonar 50.000 euros, precio en el que se ha fijado su cláusula de salida.

El base argentino está comenzando una historia y también deja sus primeras impresiones: "Hasta ahora, todo bien. Estoy muy contento de estar aquí. Los compañeros, el personal y el entrenador me han recibido con mucho cariño y amabilidad, y estoy impaciente por empezar a jugar".

