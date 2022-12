El día que Pirlo pudo fichar por el Real Madrid: "Estaba muy, muy cerca"

Gran parte de los mejores jugadores de la historia jugado en el Real Madrid o han querido hacerlo. Algunos, como Francesco Totti, se retiraron sin poder vestir la camiseta blanca. Y eso es algo que ha reconocido ahora otro grande del fútbol de Italia: Andrea Pirlo.

El exfutbolista, convertido en la actualidad en entrenador, ha concedido una entrevista al medio FourFourTwo en la que se ha referido a aquel momento en el que pudo haber escrito una página muy diferente en la historia del deporte rey -y en la suya propia-. En estas declaraciones, Pirlo ha confesado cuándo pudo fichar por el Real Madrid.

Fue en el verano de 2006, después de que la selección de Italia conquistase el Mundial de Alemania de aquel año. "Acabábamos de ganar la Copa del Mundo, pero no sabíamos qué pasaría. Estaba muy, muy cerca del Real Madrid, pero luego nos dijeron que el Milan podría regresar a la clasificación de la UEFA Champions League y se readmitido en la Serie A. Me ofrecieron un nuevo contrato de inmediato y el club hizo mucho para retenerme", ha revelado.

Pirlo, con gesto serio durante un partido de la Juventus EFE

Años más tarde, en el 2010, también pudo recalar en España, aunque, por aquel entonces, en el eterno rival del Real Madrid. Y es que como ha reconocido, el FC Barcelona intentó ficharle por medio de Pep Guardiola. Fue el ahora entrenador del Manchester City el que descolgó el teléfono para convencerle de fichar por el equipo azulgrana.

"Me llamó y comenzó a hablar sobre cómo quería jugar y cómo le gustaría que me uniera a su equipo. Para mí, era un orgullo, sobre todo hablar con él y también que me compararan con un jugador de Barcelona. Al final no pasó nada, pero que Guardiola me llamara a su oficina para hablar fue una experiencia maravillosa", ha asegurado el técnico italiano.

También Ancelotti

No solo Real Madrid o Barça intentaron en su día hacerse con los servicios de Andrea Pirlo, también su compatriota Carlo Ancelotti hizo lo propio cuando se sentaba en el banquillo del Chelsea. Sin embargo, tampoco entonces se produjo su salida. En este caso, porque tanto Silvio Berlusconi como Adriano Galliani lo impidieron.

"Me pidió que fuera con él. Los dos equipos lo hablaron con mi agente y había una gran oportunidad. Cuando llegó el momento de firmar el contrato, Silvio Berlusconi y Adriano Galliani no quisieron que me fuera", ha sentenciado Pirlo en la citada entrevista con FourFourTwo.

