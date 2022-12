El análisis de Chus Mateo del Bayern Múnich - Real Madrid de la Euroliga: los lesionados, Tavares...

El calendario continúa siendo de lo más exigente para el Real Madrid de Baloncesto. Después de una semana con tres partidos, el equipo blanco vuelve a jugar este martes en la Euroliga ante el Bayern Múnich. Y esto después de que el domingo los merengues ganasen al BAXI Manresa, en duelo de la Liga Endesa. En la previa del encuentro de la máxima competición continental, Chus Mateo y Cornelie atendieron a los medios de comunicación.

Duelo ante el Bayern

"Todos los encuentros de la Euroliga son muy exigentes. El Bayern tiene jugadores que llevan tiempo jugando juntos. Son buenos en el uno contra uno, los exteriores tiran bien de tres puntos con capacidad de anotar bastante y rebotean francamente bien en ataque. Juegan en su casa y debemos estar preparados y hacer un partido serio porque será de máxima exigencia".

Convocatoria

"Entra Tavares. Deck no viaja porque sigue dolorido en la zona sobrecargada y no queremos correr riesgos con él. Está cerca de volver, pero no vamos a arriesgar. Tiene una sobrecarga en el cuádriceps tras un golpe que se dio en el partido ante el Fenerbahce y tiene dos puntos de dolor".

Tres partidos a domicilio en una semana

"No somos de poner excusas en nada. No nos quejamos de lesiones y el calendario es el que es. Los jugadores se entregan al máximo, pero mantenerse toda la temporada es difícil. Hay días que la cabeza no está o el físico no está, pero lo afrontamos como viene, de nada vale lamentarse".

Lesiones de Rudy Fernández y Hanga

"A Hanga le falta un poco más que a Rudy, pero en breve espero tener buenas noticias. Rudy está haciendo cosas con el equipo pero sin contacto. Con Hanga habrá que esperar a que esté completamente bien de una lesión que ha tenido ya un par de recaídas".

Cornelie

El camino de la victoria

"Queremos retomar la senda del triunfo lo antes posible. En Liga jugamos un buen partido ante el Manresa y debemos seguir en la misma línea para afrontar una complicada jornada doble fuera de casa. El Bayern es un buen equipo que nos pondrá las cosas difíciles".

Las claves del partido

"Creo que será clave jugar bien en defensa, estar muy concentrados de principio a fin y pasarnos el balón de la manera que lo estamos haciendo últimamente. Tenemos que seguir jugando como lo hemos hecho en los últimos partidos, cuidar mucho el balón y ser sólidos atrás si queremos lograr una victoria que sería muy importante".

