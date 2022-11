El Real Madrid se da un festín a costa del Alba Berlín y recupera sus mejores sensaciones

El Real Madrid de baloncesto consiguió una importante victoria en el WiZink Center ante un Alba Berlín que sigue cuesta abajo y sin frenos en esta fase de la temporada. El triunfo dejó notas muy positivas no solo por el hecho de sumar el quinto al casillero, sino especialmente por la manera en la que los de Chus Mateo consiguieron doblegar a su rival. [Real Madrid 90 - 72 Alba Berlín, narración y estadísticas]

Los blancos demostraron una autoridad impresionante y una contundencia aplastante, así que no le dieron a los germanos la más mínima opción de meterse en la pelea por el partido en ningún momento. Desde el primer instante el Real Madrid cogió ventaja en el marcador y ésta se fue estirando paulatinamente hasta desembocar en los 18 puntos de brecha al final de los 40 minutos.

Vicent Poirier lideró el ataque de los de Chus Mateo y se marchó hasta los 19 puntos, si bien es cierto que la clave del éxito fue un gran trabajo coral en el que por ejemplo Sergio Rodríguez o Musa alcanzaron los dobles dígitos de anotación. A la fiesta se sumaron hasta once jugadores del Real Madrid, algo que habla muy bien del colectivo.

Williams-Goss reaparece

El partido era importante para los madridistas. Tenían una buena oportunidad de dar un paso adelante en la clasificación y dejar atrás algunas de las dudas que vienen planeando sobre el juego del equipo a lo largo de la temporada, pero había un aliciente que muchos en las gradas del WiZink Center esperaban.

Ese era el regreso de Nigel Williams-Goss. El estadounidense, tras su ausencia durante medio año, fue recibido con una gran ovación por parte del respetable y se sintió a gusto durante los minutos que estuvo en cancha. Chus Mateo le dio la alternativa en el primer cuarto y en ese arranque de partido llegó a anotar 6 puntos, un balance más que llamativo después de una inactividad tan larga.

De hecho, Williams-Goss se contagió del ritmo vertiginoso de anotación de su equipo durante el primer cuarto. El Real Madrid vio con facilidad el aro contrario, algo que llevó al Alba Berlín incluso a pedir tiempo muerto, pero el parcial de 12-0 había hecho mucho daño a los alemanes. No obstante, lograron frenar la sangría en cierto modo porque la diferencia al término de ese primer parcial fue de 6 puntos (26-20).

Hezonja, con un triple nada más arrancar los segundos diez minutos, avisó de lo que se venía por delante. Aquí el Real Madrid arrasó, se encontró a gusto, cómodo y su confianza fue creciendo a medida que el reloj corría. Por el contrario, el Alba Berlín comenzó a asumir que, al menos esta noche, era inferior a los blancos. Poirier se bastaba casi él solo para mantener la renta a flote mientras que Chus Mateo se daba el lujo de reservar a Musa y a Tavares. El resultado al descanso, 53-37.

Todo bajo control

El Real Madrid tenía el partido en su mano. Se jugaba a lo que quería y cómo quería, algo que no cambió en la segunda mitad. La renta era más que suficiente como para jugar con comodidad y así lo hizo. Un parcial de 8-0 nada más salir de los vestuarios dejó visto para sentencia el partido. El Alba Berlín no tenía capacidad de reacción y no tenía pinta de que los de Chus Mateo fueran a bajar los brazos.

Con un parcial de 0-9 los germanos llegaron a soñar con pelear de alguna forma hasta el final, pero la renta era exagerada como para pensar en que las cosas pudieran apretarse en exceso. El Madrid despejó las dudas y entró al cuarto definitivo 18 puntos por encima.

El choque ya no tuvo más historia. No más allá de un triple del Chacho que puso en pie a la grada para volver a poner veinte arriba a su equipo. Fueron momentos para la diversión y para seguir ganando confianza. Ahora, el Real Madrid suma ya 5 victorias en la Euroliga, las mismas que tiene el Barcelona, a quien supera en la tabla, y encadena ya tres triunfos de forma consecutiva en la competición continental.

