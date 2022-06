La defensa de Doncic sobre Llull: "Cuando jugaba en Europa, él era el mejor y me ayudó un montón"

Luka Doncic es uno de los mejores jugadores de la NBA. A sus 23 años ya está considerado como uno de los más dominantes de la mejor liga del mundo y un futurible MVP. Y antes de llegar a la NBA, Doncic creció y triunfó en el Real Madrid, club en el que le ayudó el que hoy sigue siendo uno de los capitanes del equipo, Sergio Llull.

En el podcast de su excompañero de equipo J.J. Reddick, The Old Man & The Three, Doncic ha hablado de su carrera y de sus ídolos en Europa: "Qué decir de Sergio Llull. Cuando jugaba en Europa, él era el mejor y me ayudó un montón: viéndole entrenar, entrenando con él. Jugaba con un montón de energía".

Pero no solo ha tenido palabras para sus compañeros, también las ha tenido de sus rivales: "Spanoulis es una leyenda. Se retiró hace un par de años y siempre le he admirado un montón. Era un gran líder, uno de los jugadores más decisivos de siempre en los finales de partido. Era alucinante", ha dicho sobre la leyenda del Olympiacos.

Luka Doncic sonríe tras eliminar a los Phoenix Suns Reuters

Unas palabras sobre Llull que no sorprenden, ya que siempre que puede Luka Doncic muestra su apoyo tanto al equipo de baloncesto como al de fútbol del Real Madrid. "Si tuvieras que elegir entre ganar el MVP o que el Real Madrid gane la Copa del Rey...", le preguntó un periodista hace meses cuando el Real Madrid se estaba jugando la Copa del Rey de baloncesto. "Que el Real Madrid gane la Copa del Rey. Fácil", interrumpió un Luka Doncic que volvió a llevar el nombre del club merengue a la mejor liga de baloncesto del planeta.

Doncic, que llegó al Real Madrid con tan solo 13 años, ya era seguidor de la NBA, pero había un problema: "Los partidos eran a las tres de la mañana. Horario nocturno". Precisamente sobre uno de los más granes de la historia de la NBA, LeBron James, ha hablado el esloveno. "Sus habilidades, todo lo que hace... Está anotando 50 puntos con 37 años. Es increíble".

LeBron, fan de Doncic

Unos elogios que son mutuos, ya que LeBron James no dudó meses atrás a la hora de elegir a Luka Doncic como su elegido. "Luka. Es mi jugador favorito", respondió. No es la primera vez que uno de los mejores profesionales de la historia de la NBA admite que el madridista está llamado a hacer historia. Esta misma temporada se vio a Michael Jordan encantado con el '77' de Dallas.

Doncic también ha querido hacer un aparte sobre Nikola Jokic, dos veces MVP de la NBA pero sin redes sociales. Un jugador distinto en todos los aspectos y amante de los caballos: "No tiene Instagram ni ninguna red social. Es un tío diferente. Le encantan sus caballos. He intentado convencerle para que se haga una cuenta en Instagram pero dice que ni hablar", ha dicho Doncic sobre el pívot serbio.

