"Fuerza, Pablo": el emotivo mensaje de apoyo a Laso de Real Madrid y Baskonia

"Fuerza, Pablo". Con este mensaje en el Fernando Buesa Arena, Real Madrid de Baloncesto y Bitci Baskonia rindieron su particular tributo a Pablo Laso. El entrenador vitoriano ya se encuentra descansando en casa después de sufrir un infarto de miocardio en la madrugada del sábado al domingo.

Un pequeño gran gesto que habrá recibido Pablo Laso desde su domicilio. La buena noticia llegó este martes. El Real Madrid confirmó que el técnico vitoriano había recibido el alta médica: "El Real Madrid C. F. comunica que Pablo Laso ha recibido hoy, martes 7 de junio, el alta del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Desde este momento, nuestro entrenador continuará en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente".

El propio técnico merengue se encargó también de dar la buena noticia a través de sus redes sociales: "Ya estoy en casa y me encuentro perfectamente. He tenido suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace cinco días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes. Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias a todo el equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja".

El mensaje de todo el mundo del baloncesto a @pablolaso. #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/g8LMCdCcyi — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) June 7, 2022

Ahora comienza la recuperación. Mientras es Chus Mateo el que coge las riendas del Real Madrid de Baloncesto. El equipo merengue continúa en la lucha por ganar la Liga Endesa 2021/2022. Proclamarse campeones sería el mejor regalo para un Pablo Laso que ha hecho historia en la entidad blanca tanto en su etapa como jugador como durante su era como entrenador. Sobre todo en esta última.

Mensaje de Chus Mateo

Antes del partido, Chus Mateo dedicó unas palabras a su compañero: "Estamos muy contentos porque Pablo Laso está bien. Me toca asumir esta responsabilidad. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y dedicárselo a él".

