El dolor del vestuario del Real Madrid tras perder la Euroliga: "Tenemos que pasar el luto todos juntos"

El Real Madrid sucumbió ante Anadolu Efes en un final de infarto y se quedó a tan solo un punto de forzar la prórroga y a dos de proclamarse campeón de Europa por undécima vez. El título de la Euroliga vuela, o mejor dicho, se queda en Turquía después de que los de Ergin Ataman hayan conseguido sobreponerse a una mala primera parte para llevarse la victoria.

Tras el choque, los jugadores del equipo blanco quedaron completamente hundidos y destrozados después de un esfuerzo titánico y de una derrota que será muy dura en lo deportivo, pero sobre todo el emocional. Después de venir de meses muy complicados, vencer al Barça para meterse en la final de la Euroliga fue una inyección de moral y adrenalina que, con esta derrota, ha vivido su momento de bajón.

Algunos jugadores del Real Madrid como Alberto Abalde analizaron el choque y, sobre todo, mostraron el dolor del vestuario: "La verdad es que es un palo muy duro. Es complicado hablar ahora, pero nos ha faltado mucho acierto. Hemos jugado bien durante muchos momentos del partido, pero no hemos metido. Tengo en la cabeza muchos de mis tiros y de mis compañeros. Hay que darle la enhorabuena al Efes. Ha hecho un gran trabajo, ha tenido acierto y ha decidido bien las situaciones finales. Hay que levantarse, la vida sigue. Es un momento duro, pero hay que luchar para volver aquí".

"Cuando luchas tanto y lo tienes tan cerca… es difícil. A veces la vida te da palos duros y hay que seguir adelante, es deporte. Podríamos haber ganado perfectamente y estar celebrando. Hay que levantarse y seguir. Tenemos la ACB y hay que seguir luchando porque volveremos a estar en una como esta y la ganaremos".

El gallego cree que, aunque queda una competición y partidos importantes por delante, necesitan unas horas o unos días para superar el mazazo tan terrible que han padecido: "Ahora es difícil hablar de lo que tenemos por delante porque acabamos de terminar y lo hemos tenido cerca. Tendremos que pasar nuestro luto todos juntos como ya hemos hecho en los malos momentos y seguir".

Hanga y Yabusele, muy dolidos

Otro jugador del conjunto merengue que también habló sobre lo sucedido en el Stark Arena de Belgrado fue Adam Hanga, que rindió a gran nivel ante el Barça y ante Anadolu efes: "Estamos tristes por la derrota. Hemos estado muy cerca de ganar, pero no hemos tenido buenos porcentajes de tiro, incluso con tiros abiertos. Es duro, pero el trabajo continúa y tenemos otra competición importante. Creo que si el equipo juega como lo hemos hecho en esta Final Four, fuerte y con intensidad, nos irá muy bien. No pensábamos que el partido iba a desarrollarse así. Ha sido un resultado muy corto".

Abalde y Hanga se alineaban con su entrenador, Pablo Laso, para hacer el análisis del partido, el cual se había perdido especialmente por los malos porcentajes de tiro, sobre todo en el triple. En la misma línea apuntó Guerschon Yabusele, quien renunció a hablar de la polémica última posesión ya que consideraba que el partido se pierde antes y uno en una jugada puntual.

"Todo el mundo me está preguntando por la última posesión, pero tú no pierdes o ganas un partido en la última posesión, es antes. Felicidades a ellos. Fallamos nuestros tiros, fue un partido duro, muy cerrado, con dos equipos que fueron uno a por el otro".

