Pablo Laso: "No se puede reprochar nada al equipo, hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí"

El Real Madrid se quedó a un suspiro de la gloria. El equipo de Pablo Laso no pudo levantar el título de la Euroliga y Anadolu Efes consiguió revalidar la corona que ya se llevaron el pasado curso. Las dos ante equipos españoles. El conjunto merengue quería repetir el éxito logrado también en Belgrado en el año 2018, pero no fue posible.

Los blancos dominaron durante muchas fases del encuentro y consiguieron tener ventajas de hasta nueve puntos. En el tercer cuarto, durante los peores momentos de Efes, se fallaron varios tiros que podrían haber abierto un hueco en el marcador suficiente como para haber llegado con margen al final.

Sin embargo, con todo igualado, Micic, MVP de la final, apareció una vez más para decantar la balanza en favor de los suyos y darles así un título muy importante en su historia, su segunda Copa de Europa. Tras el partido, Pablo Laso analizó lo que había sido el encuentro y reconoció estar tremendamente orgulloso de sus jugadores a pesar del dolor que le suponía esta derrota.

"No podemos reprochar nada a los chicos, lo han dejado todo. En un cara o cruz era un equipo difícil. Nuestro plan era haber llegado al final con más ventaja, pero se lo han llevado ellos y no ha podido ser".

Los jugadores del Real Madrid, hundidos tras caer ante Anadolu Efes Reuters

Laso apuntó a esos tiros liberados fallados en momentos claves como el motivo por el cual no pudieron llegar al final con la situación controlada: "Estamos hablando de una final. Qué duda cabe que hemos tenido dominio en muchas cosas, ha habido detalles al final que nos han hecho daño. Ahora estás jodido y hay que felicitar al Efes que se ha sabido mantener. Nosotros hemos tenido cuatro o cinco tiros clarísimos que hubieran abierto el partido".

Derrota con honra

Con el partido en el alambre, Efes fue mejor y terminó aliándose también con la suerte en una jugada extraña llena de rebotes. Sin embargo, el entrenador vitoriano quiso reconocer todo lo que han ganado y han superado este curso para estar en la disputa por el título: "El equipo ha trabajado mucho para llegar a este partido y ha hecho muchas cosas bien. Nos ha faltado romper el encuentro en algún momento, tener la sensación de más ritmo ofensivo. En defensa, en el rebote y en el movimiento del balón hemos estado bien, pero nuestro porcentaje de tiro no nos ha acompañado".

Al final, lo que más le dolía al técnico era haber tenido la sensación de haber estado más cerca, incluso más de lo que marcaba ese punto que separó a los dos equipos en el marcador. Laso, que asegura que volverá a darle vueltas a la actuación de los suyos, manifestaba su satisfacción por el partido realizado en muchos niveles como el aspecto reboteador o el trabajo bajo los tableros. Pero la clave de todo estuvo en el tiro.

"Te quedas con la sensación de que has estado muy cerca y no lo has conseguido. Si las metes es todo más fácil. Hay que meter canastas y hoy no hemos tenido acierto. Hemos tenido tiros abiertos, defensivamente hemos estado bien y no hubiera cambiado muchas cosas en el último cuarto. Cuando pierdes como hoy sé que le voy a dar muchas vueltas, es algo inevitable".

