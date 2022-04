Laso: "Heurtel y Thompkins nunca han estado fuera del equipo"

El Real Madrid de Baloncesto volvió a ganar seis partidos después. Tras cinco derrotas consecutivas, entre la Liga Endesa y la Euroliga, los blancos se llevaron una victoria por quince puntos ante el Río Breogán. Una vez finalizado el partido del campeonato doméstico, Pablo Laso atendió a los medios de comunicación.

Fue en rueda de prensa cuando se le preguntó por Heurtel y Thompkins. El entrenador merengue ha asegurado que "no están fuera del equipo". No están apartados, sino que "están haciendo un trabajo específico". Pero piensa en reincorporar a los dos jugadores, sobre todo después de comprobar cómo han ido al WiZink Center a apoyar a sus compañeros.

"Thomas Heurtel y Trey Thompkins nunca han estado fuera del equipo. Están haciendo trabajo específico y no significa nada que hayan venido al partido. Están trabajando fuera del equipo y en ese sentido no tengo mucho más que decir. Veremos cuando los vayamos reincorporando si volverán a jugar o no, pero que duda cabe que no han estado fuera del equipo. Han estado entrenando con un trabajo específico y me alegro de que hoy hayan venido al partido y que hayan apoyado a sus compañeros", ha comenzado diciendo un Pablo Laso que también se refirió a otros jugadores del plantel.

"Entrenar siempre han entrenado con el equipo. Para mí están en el equipo, no tiene mayor historia. Entiendo que me preguntéis mucho por esto pero nunca han estado al margen. Han hecho un trabajo específico como hacen otros jugadores, hoy por ejemplo Taylor ha hecho un trabajo específico ya que no podía jugar y espero recuperarle. Esa sensación de que todos tienen que ir haciendo el trabajo que en el caso de Thomas y Trey probablemente sea más claro porque no les habéis visto en los últimos partidos. Espero que se unan y se junten al equipo y nos hagan más fuertes, es lo único que me interesa. No, lesionados no están", ha agregado el técnico vasco.

Antes de esto, había sido el propio Laso el que aseguró que tanto Heurtel como Thompkins estaban fuera: "Lo de Heurtel y Trey es decisión mía. Mi obligación como entrenador es identificar el problema. Los dos jugadores ya no entrenan con el equipo y es una decisión técnica.La decisión sobre Thompkins y Heurtel de no volver con el equipo es definitiva".

Tras el bombazo, desde Grecia se informó que si Pablo Laso había decidido apartar a ambos jugadores era porque habían salido de fiesta por Atenas antes de disputar el partido entre el Real Madrid de Baloncesto y el Panathinaikos. Sin embargo, ahora es el propio entrenador merengue el que no descarta que ambos vuelvan a la dinámica de grupo.

En cuanto a la victoria, el míster ha comentado lo siguiente: "Veníamos de malos resultados y para nosotros era importante recuperar la sensación de equipo. Hemos cometido algún error pero lo hemos solucionado como equipo, tanto en ataque como en defensa. En líneas generales hemos movido bien al balón. Tengo la sensación de que hemos jugado un partido completo en muchos aspectos que son importante para nosotros".

"Le decimos adiós a una mala racha. Cuando pierdes partidos estás deseando ganar. Lo mejor es que el marcador luce el trabajo del equipo. A los jugadores les sirve para creer en lo que hacen", ha continuado un Laso que ya mira al Maccabi: "Si mis jugadores no están motivados para jugar un playoff que da acceso a la Final Four de la Euroliga, entonces si que me decepcionaría. Cuesta mucho llegar a jugar esto y se le puede preguntar a los que no lo han conseguido".

