La charla de Deck con el árbitro de la final de Copa por la falta que pudo decidir el partido

El Real Madrid no pudo llevarse la Copa del Rey de baloncesto ante el FC Barcelona. El cuadro catalán acabó remontando y se llevó el título en las últimas jugadas del duelo. Una de ellas estuvo manchada por la duda del acierto arbitral, pues Gabriel Deck reclamó una falta de Niko Mirotic que lo habría cambiado todo. El equipo merengue pasó de poder ponerse por delante a decir adiós al partido. La charla del alero con el colegiado ha salido a la luz.

La ACB ha impulsado la transparencia arbitral poniendo micrófonos a algunos colegiados durante toda la temporada. Una cita como la final de Copa no iba a ser menos. Y, por ello, el árbitro principal contó durante todo el duelo con un pequeño micrófono que captaba todas sus conversaciones con compañeros, jugadores y entrenadores. La acción de Deck con Mirotic no se libró de esa grabación.

La jugada en cuestión sucede con algo más de 21 segundos para el final del partido. El Real Madrid cede la posesión a Gabriel Deck para que se la juegue. Es clave, pues el marcador refleja un 59-61 para el conjunto azulgrana. El argentino coge velocidad, penetra y, tras driblar a Mirotic, saca una bandeja que se sale por poco. El alero no suele fallar esas acciones y reclama un contacto con Mirotic. Pese a ello, los colegiados no pitan nada.

El Real Madrid comete falta intentando que no corra el reloj. Y es durante esos tiros libres cuando se produce la conversación entre Deck y Pérez Pizarro, árbitro principal. "¿Me puedes hablar sin gestos?", es la primera frase que emite el vídeo de la ACB donde el árbitro pide calma a Deck. "Yo siempre te respeto", prosigue el colegiado.

Deck, sin embargo, insiste. "Es falta clara. Es falta clarísima. Yo también te respeto. Yo te hablo sin gestos". El colegiado insiste: "Vale, por eso estamos hablando tranquilos. Yo no entro a valorar una cosa tuya". Tras un tiempo muerto, Pérez Pizarro reúne a sus compañeros árbitros para analizar la acción de la polémica.

Antonio Conde, que es quien estaba con mejor visibilidad, descarta pitar algo: "No hay nada". "Va paralelo. Mirotic va paralelo a Deck. Es Gaby Deck el que ya no sabe qué hacer y ya la deja de cualquier manera", llega a explicar el árbitro sobre la jugada. Pérez Pizarro le dice que Deck señala un contacto por la espalda, pero Conde concluye: "No, nada, nada".

Al término del partido, ya con el Barça campeón, Deck le da la mano deportivamente a Pérez Pizarro. Es ahí donde se produce su último intercambio de palabras. "Luego lo veré y te lo diré. Luego lo veré como siempre. Yo confío en ti, Gaby. Confío en ti. Luego lo miraré".

