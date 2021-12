El análisis de Chust Mateo del Real Madrid - Alba Berlin: de la victoria en Euroliga al estado de Laso

Victoria del Real Madrid de Baloncesto en la decimoquinta jornada de la Euroliga. El equipo blanco se llevó el triunfo ante el Alba Berlin en un WiZink Center en el que no pudieron estar ni Pablo Laso ni Thomas Heurtel después de dar positivo en Covid-19. En el banquillo se sentó Chus Mateo, quien analizó el encuentro tras el final.

Victoria importante

"Era un partido peligroso. Teníamos bajas, ellos también, pero son un equipo muy fiel a un estilo de juego que resulta complicado si no lo entiendes desde el primer momento. Juegan rápido, con posesiones cortas y muchos tiros y nosotros lo hemos entendido. Hemos hecho una gran defensa y les hemos dejado anotar solo 64 puntos. Me voy muy contento porque todos han puesto de su parte para salir como equipo, con una buena actuación colectiva pero también individual, y por mantener el WiZink Center invicto en esta Euroliga".

Estelar Tavares

"Tenemos a gente que sabe sufrir atrás y tenemos un jugador que es determinante como Tavares. Hemos dado un paso adelante este año y estamos haciendo muy buenas actuaciones defensivas. Creo que tenemos que mejorar en regularidad. Estamos en una buena línea y tenemos un calendario brutal que no te da descanso".

Edy Tavares, durante el Real Madrid de Baloncesto - Alba Berlin de la Euroliga EFE

Partido de Randolph

"Estoy contentísimo con Randolph porque además se lo merece mucho. Es un jugador extraordinario por su calidad, que no la voy a descubrir ahora, pero ha trabajado tanto y tan duro para salir de una lesión tan grave que personalmente me alegra mucho que haya tenido esta actuación. Es un jugador muy querido en el vestuario. Obviamente, no está todavía a su mejor nivel pero ha hecho una actuación extraordinaria".

Pablo Laso, positivo

"Está bien y tenemos ganas de que se recupere cuanto antes y esté pronto con el equipo".

Anthony Randolph

Buen partido del Madrid

"Hemos hecho un buen partido y nos vamos contentos. La defensa ha sido importante porque sabíamos que era un rival con un estilo de juego peligroso. Es la primera victoria de esta doble jornada. Volvía a jugar en el Palacio en esta competición y estaba algo nervioso pero he ido cogiendo ritmo y he podido ayudar al equipo a conseguir la victoria".

[Más información: El Barcelona se lleva El Clásico de la Euroliga ante el Real Madrid gracias a la ley del ex]

Sigue los temas que te interesan