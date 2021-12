El Real Madrid se olvida de El Clásico con una aplastante victoria ante el Alba Berlin en Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto se repuso de la derrota en El Clásico frente al Fútbol Club Barcelona de la Euroliga. Nuevo partido de la competición continental y victoria para el equipo blanco ante el Alba Berlin con Tavares, Llull y Randolph como protagonistas. [Narración y estadísticas: Real Madrid 87-64 Alba Berlin]

El partido entre el Real Madrid y el Alba Berlín comenzó marcado por el doble positivo en Covid-19 que se registró en el vestuario merengue en la previa del encuentro. Pablo Laso y Thomas Heurtel quedaron al margen, mientras se confirmaba que el duelo de Euroliga seguía adelante pese a esto.

El encuentro dio así comienzo en el WiZink Center con la primera canasta para el equipo blanco. Edy Tavares fue uno de los grandes protagonistas del choque y fue el encargado de abrir el marcador. El Alba Berlin respondió para colocarse por delante en esos instantes iniciales de partido.

Sin embargo, entre el acierto de Tavares y la muñeca de Llull y compañía, el primer cuarto se fue encaminando a su final con el Real Madrid por delante. Y, precisamente, fue Sergio Llull el que de triple amplió distancias cuando el choque iba empatado a 14 para que un último intento suyo acabase sin entrar por muy poco y dejar así el luminoso en un 19-16.

Con un primer cuarto más o menos igualado, el partido se rompió en la segunda manga. Entre Rudy Fernández y Sergio Llull fueron de triple en triple lanzando al Real Madrid para alcanzar el +9 en el ecuador del segundo cuarto. El espectáculo lo ponían los blancos.

De una espectacular asistencia de Rudy para que Tavares pusiese tierra de por medio en el marcador. Al acierto de Juan Núñez que celebró todo el banquillo madridista como si la canasta hubiese sido propia. Y es que parte de ese toque mágico que tiene el vestuario es que son una piña. Así como también este jugador de 17 años que anotó de espaldas a canasta. Sublime.

¡PERO JUAN!



Tiene 17 años y cuando las cosas se ponen mal, Juan Núñez saca recursos como estos... ¡Qué bueno es! #EuroligaDAZN pic.twitter.com/eGY2T3wcaF — DAZN España (@DAZN_ES) December 14, 2021

Y con esto se llegó al descanso con una ventaja para el Real Madrid que prácticamente rozaba los 20 puntos. Jugadores a vestuarios y el ánimo alto en el WiZink Center por la actuación de los suyos. Además, en la reanudación se sumó otro nombre a la fiesta: Anthony Randolph.

Randolph apareció, pero el tercer cuarto fue el único en el que Alba Berlin consiguió meter más puntos que su rival en el WiZink Center. Y eso que el cuarto comenzó con el mismísimo Randolph anotando desde la línea de tres. Reaccionaron así los alemanes con un parcial de 0-5 para recortar distancias.

Sin embargo, Anthony Randolph demostró que está a un gran nivel en esta especie de pretemporada que Pablo Laso ha planeado para él con más canastas para mantener el +20 en el marcador e irse a los 11 puntos al final de un tercer cuarto que acabó con 60-46.

Show Tavares

Edy Tavares fue el nombre propio de la contienda. Anotaba, reboteaba y defendía, destacando en todas y cada una de las facetas. A él se unió también Hanga en este último cuarto para mantener las diferencias e ir poniendo piedra a piedra el camino hacia un nuevo triunfo en Euroliga.

No cambió el guion del encuentro y eso que Causeur no tuvo su día en lo que a anotación se refiere. Pero no hizo falta que el francés firmase una actuación notable para que el Real Madrid consiguiese la victoria, con una masterclass de Tavares, Rudy y compañía.

Con el equipo merengue por encima de los 80 puntos, Tavares se fue al banquillo. El Real Madrid acabó el partido con Ndiaye, Juan Núñez y Vukcevic en la pintura. Y no solo eso, también con Núñez marcando de tres y Ndiaye de dos para cerrar ese triunfo balsámico en Euroliga tras el Clásico por 87-64.

Real Madrid 87-64 Alba Berlín

Real Madrid: Wiliams-Goss (9), Causeur (3), Randolph (13), Hanga (9) y Tavares (17) -equipo inicial-, Núñez (5), Rudy (14), Vukcevic, Poirier (4), Llull (6), Ndiaye (2) y Taylor (5).

Alba Berlín: Eriksson (4), Olinde (10), Thiemann (11), Blatt (7) y Lammers (6) -equipo inicial-, Lo (8), Da Silva (2), Smith, Delow (6), Mattisseck (2), Schneider (6) y Zoosman (2).

Parciales: 19-16 | 24-10 | 17-20 | 27-18.

Árbitros: Mehdi Difallah (FRA), Seffi Shemmesh (ISR) e Ioannis Foufis (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Euroliga disputado en el WiZink Center (Madrid, España) ante 5.010 espectadores.

