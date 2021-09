Adam Hanga se sincera: "Jasikevicius es más estricto, con Pablo Laso puedes usar tu talento"

El Real Madrid de baloncesto ha llevado a cabo una pequeña revolución este verano. Ha dado cabida a la nueva armada francesa formada por Thomas Heurtel y Yabusele que se unen a Vincent Poirier, en el equipo blanco desde finales de la temporada pasada. A todos ellos les ha dado una especial bienvenida Fabien Causeur.

Sin embargo, no han sido los únicos fichajes del equipo de Pablo Laso este curso, ya que también han llegado Nigel Williams-Goss y Adam Hanga. El alero ha hecho el camino inverso al que ha realizado Nico Laprovittola, ya que pasó del FC Barcelona al Real Madrid, algo que no sabe si la afición culé entenderá cuando vaya al Palau.

Ahora, Hanga ha repasado lo que ha sido su carrera hasta ahora en una entrevista con Piti Hurtado para DAZN donde también ha explicado las diferencias que ha encontrado tras su llegada a Madrid y lo que espera que sea esta nueva etapa en la que ya ha ganado un título, la Supercopa Endesa, precisamente ante su anterior club.

Adam Hanga defendido por Cory Higgins en la final de la Supercopa Endesa ACB Media

Una de las principales diferencias que ha notado está en el banquillo: "Todos los entrenadores son diferentes. Pablo Laso te deja más liberado en la cancha. Saras Jasikevicius es más estricto, tienes que hacer tu rol sí o sí. Con Pablo Laso puedes usar un poco más tu talento. Estoy disfrutando un poco más".

Ese cambio le llevará un pequeño periodo de adaptación: "Tengo que acostumbrarme porque a veces creo que he olvidado la parte del talento. Estaba preocupado por la defensa, por apretar, pero en ataque no estaba usando el talento que tenía". Y Laso se lo ha exigido desde el primer momento porque quiere ver a un jugador diferencial en ambos lados de la canasta.

Hanga celebra que en la capital de España todo funciona de una forma mucho más equilibrada: "El Real Madrid está súper organizado. Estamos entrenando por las mañanas, que para mí es muy bueno porque así puedo disfrutar de la familia por las tardes. Estoy disfrutando cada día. Estoy aprendiendo de los jugadores, de los entrenadores".

Pero también reconoce que todavía le falta tiempo para conocer el club y cómo debe afrontar mentalmente este nuevo reto: "Estoy intentando aprender la mentalidad ganadora que hay en este equipo. Tenemos un equipo bueno y competitivo. El objetivo del Real Madrid es competir por todos los títulos".

La carrera de Hanga

Hanga repasa en dicha entrevista cómo ha sido su trayectoria profesional: "En Baskonia he crecido como jugador y como persona. Quise hacer el salto a la NBA, pero no me salió. En el Barcelona he crecido yo y ha crecido el equipo. En los últimos dos años se vio que el equipo había mejorado mucho y se ganó Liga, Copa del Rey y se llegó a la Final Four de la Euroliga. En el Real Madrid puedo seguir mejorando, pero ya soy un jugador maduro".

Adam siempre lamentará no haber podido disfrutar de ese sueño de ser importante y ganarse su hueco en la NBA: "Estuve muy cerca de San Antonio Spurs. No renové con Baskonia porque mi objetivo era jugar en la NBA. Al final pasó lo que pasó y no pude jugar allí. En julio de aquel año estaba sin equipo y me fichó el Barcelona. Aún así, no me puedo quejar de mi carrera. Está siendo una carrera bastante buena".

Hanga pelea un balón con Hayes en la final de la Supercopa Endesa ACB Media

Por último, asegura que no le preocupa su vuelta al Palau para medirse al Barça y defiende su decisión de ir a Madrid una ves le habían transmitido que no contaban con él: "No sé cómo me recibirán en el Palau. No he hecho nada malo".

"Durante los años que jugué en el Barcelona intenté dar el máximo y ser el mayor profesional posible. Al final he tomado la decisión de fichar por el Real Madrid, pero cuando me han echado del Barça ya es mi decisión poder firmar por cualquier equipo".

