Carlisle, a los Pacers: "Me alegra que ahora solo voy a ver a Doncic dos veces al año"

Los Indiana Pacers confirmaron este jueves el fichaje del veterano Rick Carlisle como su nuevo entrenador, 11 años después de haber cumplido su primera etapa con el equipo. Deja atrás los Dallas Mavericks, donde coincidió con Luka Doncic en sus últimos años y del que se ha despedido este jueves con buenas palabras pese a que habló de tensión de entre ambos al final.

"No puede decir exactamente cómo se llegó a este final. Fue más bien la sensación de que sería mejor para todos", dijo sobre su adiós de Dallas. "Espero que el próximo entrenador sea Jason Kidd porque él y Luka tienen muchas cosas en común como jugadores. Creo que sería una gran situación para Luka y creo que también lo sería para Jason. Soy el único en este planeta que ha entrenado a los dos y conozco las cualidades tan especiales que tienen. Sería una unión perfecta, pero solo es mi opinión", dijo.

Sobre su despedida de Doncic, se explayó: "Le he mandado un mensaje dándole las gracias por estos tres años increíbles. He aprendido muchas cosas de él, y le he dicho que me alegro de que ahora solo le voy a ver dos veces al año. Y lo digo como el mayor de los halagos, claro. Creo que es el mejor jugador joven del mundo. Estos tres años abonan el terreno para los diez siguientes para él. Espero que sea campeón de la NBA, espero que gane varios MVPs. Tengo el mayor de los respetos por su capacidad como jugador, es de verdad de esos que hay uno en cada generación".

Luka Doncic, durante un partido de la temporada 2020/2021 REUTERS

Y siguió: "Hace dos años me senté con él y le dije que iba a poner la bola en sus manos, que le iba a permitir crear, moldear su carrera, cometer errores, firmar grandes jugadas, ganar y perder, y que eso iba a ser muy importante para el jugador en el que se iba a convertir. Él asumió ese reto y esa responsabilidad y se ha convertido en un jugador que va a firmar un contrato supermáximo. Pero él sabe que los legados son una cuestión de títulos. Así era para él en Europa, y creo que va a ser para él también en la NBA".

Vuelta a los Pacers

El nuevo contrato firmado por Carlisle y los Pacers será de cuatro años y un salario de 29 millones de dólares garantizados, además de otros incentivos deportivos que han sido incluidos en el acuerdo, informaron los medios estadounidenses.

Carlisle, de 61 años, dijo que se siente muy contento de volver a los Pacers y poder trabajar con el gerente general del equipo, Kevin Pritchard. "La clave será que tengamos suerte con las lesiones y si los jugadores están saludables podremos hacer una gran labor", comentó Carlisle en un comunicado.

Carlisle en su primera etapa con los Pacers, desde la temporada del 2003 al 2007, consiguió la marca de 181 triunfos, la cuarta mejor en la historia del equipo.