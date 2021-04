Pablo Laso: "Tenemos que esperar a ver cómo está Tavares antes del partido"

Casi sin tiempo de saborear esa épica remontada en el tercer partido de la serie, llega el cuarto encuentro entre el Real Madrid y el Anadolu Efes. Nuevamente se ven las caras en el WiZink Center y si los blancos ganan, todo se decidirá en el quinto enfrentamiento en Estambul. En la previa, Pablo Laso ha comparecido en rueda de prensa.

El técnico vasco recordó que la serie es "al mejor de cinco partidos", pero también que van por detrás en la eliminatoria después de las dos derrotas en territorio turco la semana pasada. "Tenemos que pasar página rápidamente", afirmo Laso. Un aviso para su plantilla ante esta 'final' para los jugadores merengues.

El que no se sabe si podrá estar o no es un Edy Tavares que sigue siendo duda. Así lo ha confirmado el entrenador madridista, quien no quiso dar ninguna pista en la previa del encuentro: "En cuanto a Tavares, nos mantenemos en lo que habíamos hablado el martes. Tenemos que esperar a mañana a ver cómo va él y también el resto".

El mejor de cinco

"Estamos en una serie al mejor de cinco partidos. Obviamente, estamos contentos con la victoria de ayer porque el equipo hizo un gran esfuerzo que se vio reflejado en el final, cuando tuvimos acierto y fuimos capaces de darle la vuelta a un partido que se había puesto muy complicado. Pero seguimos 2-1, vamos por detrás en la eliminatoria y estamos jugando contra un gran equipo. Tenemos que pasar página rápidamente y pensar ya en el cuarto partido".

Pablo Laso, en un partido del Real Madrid de Baloncesto

Cambios obligados

"En las series, los equipos estamos obligados a ir cambiando cosas. Estamos en un momento de la temporada en que muchas de las cosas que haces en los partidos ya están preparadas, las uses o no. En ese sentido, el equipo estuvo muy concentrado y muy bien".

Análisis del rival

"Seguro que el Efes puede y va a cambiar alguna cosa, aunque ellos tienen una sensación de dominio del juego que ya vimos allí, con mucho acierto, mucho bloqueo y continuación, y jugadores capaces de anotar y generar juego. Hay que estar preparados, sabiendo que será un partido diferente al que hemos visto en los tres anteriores".

¿Cómo están físicamente los jugadores?

"A estas alturas de la temporada todos los equipos van justos físicamente. Ayer hicimos un esfuerzo muy grande y hoy toca recuperar. En cuanto a Tavares, nos mantenemos en lo que habíamos hablado el martes. Tenemos que esperar a mañana a ver cómo va él y también el resto".

