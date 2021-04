Pablo Laso: "En el Real Madrid es obligatorio exigir luchar hasta el final, estoy orgulloso"

Se salvó el Real Madrid de Baloncesto de caer eliminado de la Euroliga y lo hizo tras una gran remontada ante Anadolu Efes en el WiZink Center. Los blancos, con el espíritu de Sergio Llull por bandera, acabaron dando la vuelta al marcador para forzar el cuarto partido de la serie de los playoffs. Pablo Laso y Alberto Abalde hablaron ante los medios después del encuentro.

Análisis de Laso

"Felicito al equipo por la victoria. Tiene muchísimo mérito. Tal y como ha ido el partido, es lo primero que tengo que hacer. No hemos dejado de creer y hemos seguido trabajando. Hemos tenido un problema con las pérdidas de balón en el primer tiempo que hemos solucionado en el segundo y en la serie estábamos echando en falta el acierto y ha llegado cuando más lo necesitábamos. Pero para eso, hay que seguir creyendo y seguir trabajando".

Pensando en el jueves

"Ha habido muy buenos momentos defensivos, que ellos incluso nos han castigado con canastas en el último segundo de la posesión pero al final nos llevamos una victoria muy trabajada, difícil y de la que estoy muy orgulloso de mi equipo. Hay que recuperarse rápidamente y dentro de dos días volvemos aquí. Tenemos que pensar ya en el partido del jueves".

Sergio Llull penetrando ante Anadolu Efes EFE

Papel de Llull

"Es el espíritu de un jugador en la cancha y hoy lo ha demostrado. Sus últimas temporadas están siendo difíciles por las lesiones y puede jugar mejor o peor pero siempre tengo la sensación de que va a dar el máximo. En los últimos minutos ha estado muy bien, no solo por el acierto sino por leer las situaciones y eso ha ayudado al resto del equipo. Estoy muy contento con su partido y en ningún momento he dudado de que jugaría como ha jugado hoy. No bien, sino al máximo. Ha hecho un gran partido y ha sido muy importante para la victoria".

Remontada

"He visto muchas. Desde el triple de Herreros, que lo vi en el campo. Las he visto buenas y malas. Lo importante es que el equipo siga creyendo hasta el final. Eso es lo que me enorgullece como entrenador. Es obligatorio exigir luchar hasta el final. Les pedía defender a falta de cinco minutos a los jugadores y estaban muertos. Será una victoria que recordaré y es lo grande que tiene el baloncesto".

Obligación como entrenador

"Mi obligación es pensar en que podemos ganar el playoff. Seguimos 2-1 con la desventaja de campo y tenemos una final el jueves y, si ganamos, otra en Estambul. Sigo pensando que la serie está complicada porque jugamos también contra un gran equipo. Después de dos partidos en Estambul, hoy ha sabido creer hasta el final y la victoria refrenda ese trabajo y espero que en el aspecto psicológico nos ayude".

¿Cómo está Tavares?

"Es una situación muy día a día. Esta mañana no sabíamos si podría jugar hoy. Está un poco frustrado. Sabe el momento de la temporada que es y es difícil. No sé si podrá jugar el jueves y será una decisión de última hora".

Alberto Abalde

Gran partido de baloncesto

"Ha sido un partidazo. El equipo nunca ha dejado de creer. Hemos luchado hasta final, demostrando carácter y estamos contentos por el esfuerzo y por tener otra oportunidad de seguir luchando".

Creer hasta el final

"Todos hemos seguido creyendo, concentrados en cada acción. Ha sido clave porque ellos nos han castigado mucho nuestros errores y puedes caer en el desánimo, pero hemos seguido trabajando y ha dado sus frutos en los últimos 5 minutos".

