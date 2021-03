El Real Madrid supera la 'trampa' ante Obradoiro y no deja opciones en Liga Endesa

El Real Madrid se llevó el triunfo ante el Obradoiro en uno de esos partidos trampa. Ante un rival mucho menor en la clasificación y en un horario peculiar, pero los de Pablo Laso mostraron su músculo de líder de Liga Endesa y con un gran Garuba lograron llevarse un una nueva victoria para la capital [Narración y estadísticas: Obradoiro 71-87 Real Madrid].

El dominio merengue se hizo notar desde los primeros compases del partido. Pero, pese a ese paso extra que llevaba el Real Madrid, el conjunto de Moncho Fernández nunca le perdió la cara al duelo. Tanto que a tan solo unos minutos de finalizar el encuentro, ya en el último cuarto, logró apretar las tuercas al rival poniendo el 70-79 con mucho por disputar. La eficencia blanca fue suficiente para asegurar la victoria.

El encuentro con un Real Madrid que marcaba las primedas distancias. Sus hombres altos -Garuba y Tavares-, comandaban al equipo hasta el 2-9 ante un Obradoiro que se llevaba el primer susto. Del canterano merengue, de hecho, conseguiría romper al rival a base de 2+1. De su mano salió el 4-14 y de la de Laprovittola, que dejó buenas sensaciones, el 4-23 después de dos aciertos consecutivos en el perímetr. Obradoiro, sin embargo, sacó su mejor versión en el triple para recortar hasta el 16-23 con un 0-6 de parcial.

Obradoiro cambiaba por completo la dinámica de juego y conseguía marcharse con vida de los primeros diez minutos. Un ritmo que le acabó beneficiando para un segundo cuarto donde el Real Madrid no bajaba lo más mínimo su intensidad. Causeur, clave durante todo el encuentro, no perdonaba en el tiro libre. Y si el francés no empujaba en ataque, Abalde era quien castigaba a la contra en un gran despliegue de velocidad. Incluso cuando Bieliauskas amenzaba desde el triple se encontraba con la respuesta de Causeur (22-32).

Carroll decide

El Madrid rotaba el banquillo y Obradoiro sacaba provecho. Especialmente con Álex Suárez, exjugador del conjunto merengue y que con dos canastas seguidas devolvió cierta presión al cuadro gallego. Sin embargo, la actitud merengue era lo suficientemente correcta. El rival no rompía y no logró ponerse a ataque para igualar. El 32-42 cerraba la primera mitad con el guion muy bien marcado.

La salida de vestuarios no hizo más que reforzar la línea de partido. El Real Madrid estaba cómodo con su ventaja, Obradoiro intentaba recuperar espacio y, a la mínima, el conjunto de Pablo Laso replicaba para mantenerse por encima del luminoso. Ni Robertson, que con tres triples intentó tirar de los suyos, consiguió modificar el panorama del tercer cuarto, donde el 49-58 aventuraba un desenlace apretado y con opciones para los de Moncho Fernández.

Con quien no se contaba era con Jaycee Carroll, que apareció en el momento oportuno para acabar con cualquier opción del Obradoiro. Y, además, tomando el papel protagonista cuando el cuadro local había conseguido situarse a solo cuatro puntos. El escolta merengue castigó con un triple que significaba el 58-67. El de Wyoming, acompañado de Causeur, alargaron la ventaja al +12 y, pese al 70-79 a algo más de un minuto para el final, los triples de Carroll y Lapro certificaron el triunfo del líder.

Obradoiro 71-87 Real Madrid

Monbus Obradoiro: Ozmizrak, Robertson (18), Czerapowicz (7), Daum (10) y Cohen -equipo titular- Oliver, Enoch (14), Muñoz, Beliauskas (10), Álex Suárez (6) y Birutis (6).



Real Madrid: Laprovittola (17), Taylor (6), Deck (3), Garuba (12) y Tavares (6) -cinco inicial-, Abalde (4), Causeur (17), Carroll (12), Thompkins (6), Alocén y Tyus (4).

Parciales: 16-23 | 16-19 | 17-16 | 22-29



Árbitros: Peruga, Rubén Sánchez y Cristobal Sánchez.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la liga Endesa disputado a puerta cerrada en el Multiusos Fontes do Sar.