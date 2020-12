Hasta que Sergio Llull dijo basta: el Real Madrid remonta lo imposible ante un ASVEL triplista

Victoria del Real Madrid en un partido que parecía perdido. El cuadro de Laso se enfrentó a un ASVEL rotundo en el triple. La segunda parte, con Llull clave en la anotación y un Tavares imparable, los de Laso le dieron la vuelta al marcador en el tramo final. [Narración y estadísticas: Real Madrid - ASVEL]

El inicio no pudo ser más anormal. ASVEL se equivocaba con el quinteto y realizaba una falta al segundo de partido para forzar el cambio. Y bien por eso o por pura suerte, abrieron el marcador desde el perímetro. El Madrid no se descuadraba y, siguiendo la tradición, daba a Deck la responsabilidad del comienzo.Sin embargo, Freeman y Yabusele comandaron el primer golpe del cuadro francés y que les daría un acierto en el perímetro imposible de contestar.

Porque si Laprovittola aportaba a la anotación merengue, aparecía un triple de Yabusele. Y, si no, era de Norris Cole. Y, si no, de Freeman. El ASVEL vivía una fantástica y divina perfección desde el triple que hundía la moral de un Real Madrid que no encontraba una forma de replicar hasta irse al 17-26 que, con un alley-oop de Tavares, se marchaba del primer cuarto con un 19-26 y un 6/7 en triples en contra.

Tal era la dinámica visitante que fue salir al segundo cuarto y Norris Cole anotaba el +10, cómo no, desde el triple. Ya dejaba de ser técnica para ser fortuna ante un Madrid desbaratado en defensa y buscando soluciones en ataque para evitar la sentencia prematura. La llamada era clara: hacía falta triple. Y en el Real Madrid las mandarinas tienen nombre y apellido. Sergio Llull hizo acto de presencia y anotó dos de sus especialidades de forma consecutiva para establecer el 32-35.

Tavares ante ASVEL

Los de Laso cambiaban algo la cara y se sumaban planteamiento francés de show triplista. Pero, a diferencia de los galos, tenía caducidad. A la mínima que el triple no llegó, el Real Madrid se desinfló y Yabusele y Norris impulsaron al ASVEL para recuperar la barrera de los diez de ventaja. Un juego rápido, apoyado en Fall para irse al descanso con un 40-50 que el Madrid tenía que remediar.

Sensaciones

El Real Madrid dio un paso al frente tras vestuarios. Una tradición asentada en el equipo de Pablo Laso, que toma apuntes y mucho oxígeno siempre que pasa el descanso. El conjunto merengue afianzó su defensa con un gran Tavares que se convertiría en referente atrás y líder en ataque. El caboverdiano, junto a un Causeur que desatascaba con su velocidad de juego, recortaron al 47-55 para el Real Madrid.

No era fácil. Siempre que se recortaba aparecía el triple como salvavidas del ASVEL. Pero paulatinamente, y con altibajos constantes, los de Laso recortaron la distancia hsata presionar lo suficiente con un 54-60 de Causeur. Estaba cerca, pero el impacto de Norris Cole era demasiado para los madridistas y suficiente para el ASVEL y su +12. Llull, en un aperitivo del último cuarto, establecía el 61-70.

El Madrid, a triples

La victoria merengue se fraguó desde el perímetro. De la misma manera que el ASVEL había construido su ventaja inicial, el Real Madrid replicó con la misma medicida. Abría el cuarto Rudy con un movimiento estrella y propio de su factoría, repetía de forma consecutiva para el 67-70 y volvía a recuperar las opciones merengues.

El ASVEL concentraba sus ataques en Cole, mientras el Madrid iba disgregando la anotación para atacar por diferentes flancos. Causeur castigaba con su zurda, Thompkins sacaba provecho en la pintura y Tavares castogaba en la personal. El Madrid estaba vivo... y hasta que Llull djo basta. Colocó el 77-79 y llevó a los de Laso hasta el 82-79 para volver a saborear lo que era ganar.

El Madrid ya era otro. La presión cambiaba de bando y trabajar con el colchón de puntos lo hacía más sencillo todo. Sobre todo si Rudy apretaba en defensa para sacar de sus casillas al ataque galo. Thompkins pintó el luminoso con un 86-80 a menos de dos minutos. El ASVEL se ecomendaba al idilio del primer cuarto, pero no se hizo la luz. Llull lideró al Real Madrid y los de Laso firmaron su séptima victoria en Euroliga.

Real Madrid 91-84 ASVEL

Real Madrid: Laprovittola (5), Randolph (2), Deck (7), Taylor (2) y Tavares (19) -equipo inicial-, Abalde (2), Thompkins (8), Garuba (6), Causeur (13), Llull (19), Rudy (8) y Randolph (2).



LDLC Asvel Villeurbanne: Freeman (11), Kahudi (2), Fall (6), Hayes y Yabusele (21) -cinco inicial-, Diot (3), Noua, Bako (4), Lighty (13), Howard (3) y Cole (21).

Parciales: 19-26 | 21-24 | 21-20 | 30-14



Árbitros: Ilija Belosevic (SRB), Mario Majkic (SLO) y Gentian Cici (ALB). Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada