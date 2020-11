Campazzo se marcha del Real Madrid: "Va a jugar la próxima temporada en la NBA"

Las horas de Facundo Campazzo en el Real Madrid están contadas. El base argentino jugará la próxima temporada en la NBA, tal y como lo ha confirmado su agente. Claudio Villanueva ha hablado en Radio La Red sobre el futuro de su representado y ha desvelado lo que era un secreto a voces. Pablo Laso perderá una de las piezas claves de su actual equipo.

"Facundo Campazzo va a jugar la próxima temporada en la NBA", ha confirmado Claudio Villanueva. Su salida del Real Madrid estaría al caer y su despedida podría tener lugar este mismo viernes en el partido del Real Madrid contra el Fenerbahce, a solo unas horas de que se abra el mercado de agentes libres en la NBA.

¿En qué equipo jugará Campazzo? Todavía es un misterio, pero Villanueva ha dado una pista sobre lo que le puede esperar al argentino: "Tiene más chances de ir a la Conferencia Oeste y no es de los humildes. Sería hipócrita de mi parte decir que no tuvimos conversaciones. No pienso decir el equipo que está muy interesado en él. Hemos mantenido con tranquilidad el tema", explicó.

Claudio Villanueva, representante de Campazzo: "Facundo Campazzo va a jugar la próxima temporada en la NBA. Tiene más chances de ir a la Conferencia Oeste y no es de los humildes".



Mavs y Clippes, favoritos

La franquicia que más se rumoreaba que podría fichar a Campazzo eran los Minnesota Timberwolves. Sin embargo, la llegada de Ricky Rubio parece descartar casi por completo esa opción. Los que cobran fuerza vuelven a ser Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers, aunque parece que no habrá que esperar mucho para conocer el desenlace de esta historia que acabará con el Facu fuera del Madrid.

Los Mavs llevan mucho tiempo detrás de Campazzo. La franquicia quiere volver a juntar al Facu con Luka Doncic, con quien coincidiera en el Real Madrid. El esloveno, a sus 21 años, es el líder del equipo y quieren rodearle lo mejor posible para poder optar a los playoffs y formar un proyecto ganador. Campazzo dotaría de experiencia y fiabilidad a la plantilla de los Mavs.

Por otro lado, para Clippers la incorporación de Campazzo sería también clave para fortalecer su fondo de armario. En Los Ángeles, el base argentino llegaría a una franquicia en la que Kahwi Leonard y Paul George son las estrellas y que es un claro aspirante a la consecución del anillo de la NBA.

