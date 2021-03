La portada del diario MARCA (12/03/2021)

"No hay jugadores jóvenes y viejos, los hay buenos y malos", así titula el diario MARCA su portada de este viernes 12 de marzo. El defensa merengue rompió su silencio en un día marcado por sus dos entrevistas. Ramos no dio detalles de su futuro, pero aseguró que no hay novedades y sigue sin renovar.

Portada MARCA