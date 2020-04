"No a 111 millones", así titula la portada del diario Mundo Deportivo en su edición de este sábado 18 de abril de 2020. El Barça pretende la llegada de Lautaro Martínez al equipo, pero no a cualquier precio. El club azulgrana no pasa por una buena situación económica por culpa de la crisis que está provocando el coronavirus. Los culés no pagarían la cláusula que tiene el argentino para salir del Inter de Milan.

La portada del diario Mundo Deportivo (18/04/2020)