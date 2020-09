Odegaard: "Estoy feliz por jugar con el Real Madrid, pero no por el resultado"

Martin Odegaard fue titular en el primer equipo dispuesto por Zinedine Zidane para el debut liguero del Real Madrid frente a la Real Sociedad. El técnico francés sorprendió a todos dejando fuera a Casemiro y dando entrada al noruego, que llegaba a su antiguo estadio, el Reale Arena, con ganas de mostrarse y de lucirse.

No le salieron del todo las cosas al joven jugador, ya que no creó excesivo peligro a sus excompañeros y estuvo un tanto gris, al igual que el resto del equipo. Sin embargo, Odegaard se mostró muy feliz por haber redebutado con el equipo blanco: "No estoy muy feliz por el resultado, pero sí por jugar con el Real Madrid".

El noruego se situó en la mediapunta en un nuevo esquema dispuesto por Zinedine Zidane, lejos del 4-3-3 habitual. Odegaard partió por detrás de Benzema y se movió entre líneas, tal y como le pide el técnico galo, que quiere que aparezca por detrás del centro del campo rival, generando apoyos y siendo un quebradero de cabeza para los defensores contrarios.

Martin Odegaard, durante el partido frente a la Real Sociedad REUTERS

"Zidane me pide que aparezca entre líneas, que genere espacios y goles, me pide atacar". Así de contundente se mostraba el joven talento del Real Madrid que el pasado curso fue uno de los mejores jugadores de La Liga tras cuajar una excepcional temporada en la Real Sociedad, su rival en el día de hoy.

No fue el mejor partido del joven futbolista blanco, pero siempre es positivo llegar al Real Madrid tras haber estado fuera mucho tiempo y que el técnico confíe en ti. Por ello, se mostró satisfecho, aunque le hubiera gustado salir victorioso del choque y haberse llevado los tres puntos en el duelo con sus excompañeros.

Odegaard aseguró que adaptarse al Real Madrid no es tarea fácil y que llegar a un equipo nuevo, con jugadores muy buenos y que compiten mucho por el puesto siempre es difícil, por lo que necesita tiempo para crecer y para confirmar las buenas sensaciones mostradas el curso pasado.

El nivel del Real Madrid

"Siempre es difícil al inicio, pero juego con jugadores increíbles y eso hace que sea más fácil". Así valoró Odegaard estar rodeado de tanto talento en el Real Madrid. Lo cierto es que el noruego necesitará tiempo para ofrecer su mejor versión al igual que lo necesita todo su equipo, que no se mostró muy acertado en su primer compromiso liguero.

Zinedine Zidane, en la banda del Reale Arena, siguiendo a los jugadores del Real Madrid REUTERS

A pesar de que Odegaard se ha sentido bien en su puesta de largo con el Real Madrid, todavía es pronto para evaluar cuanto puede aportar al equipo este joven futbolista que sin duda dará muchas alegrías a los madridistas. Su técnico, que de eso sabe un rato, le pide trabajo, compromiso y que ayude al equipo, porque es consciente de que el talento del noruego marcará la diferencia en la zona de ataque.

Solo es cuestión de tiempo que Martin empiece a volar en este nuevo Real Madrid sin grandes fichajes, pero con la base sólida que le dio el título de la liga el año pasado. Odegaard ha llegado para ser la nueva luz de este equipo y la ilusión de todos los madridistas, y Zidane confía en él.

