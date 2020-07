En directo | Asi está La Cibeles tras la conquista de la 34º Liga del Real Madrid

El Real Madrid ha conseguido ganar La Liga 2019/2020. Los blancos suman su título número 34 de su historia en el campeonato nacional después de vencer al Villarreal en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Los blancos no han tenido rival en este regreso de la competición tras el parón por el coronavirus y han sumado todo victorias en los últimos diez partidos que se han disputado.

Los de Zidane han impuesto un ritmo increíble que no ha sido posible de seguir para un Barça que, a pesar de empezar con dos puntos de ventaja, ha visto como su eterno rival ha impuesto su ley en este fútbol post Covid-19. El Real Madrid ha recibido el título de esta temporada sobre el césped de Valdebebas, pero no acudirá a la Plaza de Cibeles ni hará ningún tipo de celebración para no promover actitudes que favorezcan el contagio del virus.

El club emitió un comunicado alentando a los aficionados a celebrarlo en sus casas y a no acudir a la céntrica fuente madrileña. A esto se han sumado tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid para prevenir cualquier tipo de aglutinamiento, sobre todo cuando el número de positivos está volviendo a crecer en el país. Este es el estado de Cibeles en este mismo momento.

La unión entre todas las instituciones y el Real Madrid ha sido clave para intentar evitar que se produjeran altercados y aglomeraciones en la fuente de Cibeles en los primeros instantes teas el final del partido, ya que un título tan deseado como esta Liga podía provocar que la hinchada merengue se olvidara de la situación vivida con el coronavirus y se echara a las calles para hacer su propia fiesta.

Sin embargo, el club instó a sus aficionados y socios a celebrar el posible triunfo en sus casa, con sus familiares y amigos sin romper entornos ni espacios de seguridad sanitaria con el fin de mantener el civismo y poder llevar a cabo la consecución del triunfo sin mayores sobresaltos.

El Madrid no quería repetir precedentes

Desde el club estaban muy preocupados ante lo que podía pasar viendo otras celebraciones como las que se produjeron en Cádiz o en Vitoria. En la ciudad del Carranza la afición casita se echó a las calles para celebrar el ascenso a la Primera División, mientras que en la ciudad vitoriana se celebró la Liga Endesa ganada por el Baskonia.

Por ello, el Real Madrid no quería ser objeto de estos errores que tan caro se pueden pagar, más en estas fechas que los rebrotes están volviendo a aparecer en nuestro país. Sin embargo, el club blanco ha tomado la voz cantante para apoyar a las autoridades y evitar así males mayores, confiando en una afición concienciada, pero intentando poner los máximos medios posibles para no tener que lamentar males mayores.

La afición madridista siempre ha sido ejemplo de civismo como ha demostrado en casi cualquier parte del mundo, pero demostrarlo en tu propia casa da imagen de la amplitud que tiene la entidad y el respeto por el resto de la sociedad que tiene una hinchada a la altura del campeón.