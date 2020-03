Las horas más difíciles de la familia de Lorenzo Sanz: "No pudimos despedirnos, ni velarlo, ni incinerarlo"

La pérdida de Lorenzo Sanz ha dejado un tremendo dolor entre su familia. Dos de sus hijos, Lorenzo y Fernando, han recordado la figura de su padre en las últimas horas y han contado el sinvivir que tuvieron que pasar durante los días previos a su fallecimiento por culpa del coronavirus, que se llevó al expresidente del Real Madrid con 76 años.

"Nos escribíamos mensajes de whatsapp, algunos contestaba y otros no. A mi madre le dijo que estaba mejor; a mí que estaba mal y el último que puso fue: 'os quiero mucho'", contó Fernando Sanz en Antena 3. Cuenta que no han podido estar con él en sus últimas horas: "No pudimos ni despedirnos, ni velarlo... ni nada".

"Lo más triste es que ni incinerarlo se puede. Hay que esperarse al día 24, que lo incineran no sé dónde y te lo mandan a casa, como si fuese un paquete... así, tal cual", explicó sobre el proceso que se sigue con los fallecidos a causa del coronavirus, enfermedad que afecta a miles de familias en España.

Julio Baptista, Fernando Sanz, Fernando Morientes y Lorenzo Sanz Instagram (fernandosanz_19)

"Lógicamente reconforta ese reconocimiento unánime por parte de todo el mundo. Me pongo en la piel de las miles de familias que han perdido a sus seres queridos... y que esté siendo de esta forma tan cruel, dramática, desagradable e inhumana... se me abren las carnes. Esto me destroza por dentro", señaló.

Fernando Sanz habló horas más tardes este domingo en El Larguero de la Cadena SER: "Creo que nos sirve incluso de terapia, el poder hablar de mi padre, puede hacer que sea menos dolorosa la pérdida de un ser tan querido y tan especial, puesto que su desaparición ha sido tan dolorosa. Una desaparcición en la que no hemos podido ni siquiera estar con él, en la que no nos hemos podido despedir de él, en la que no he podido consolar a mi madre, no hemos podido ni siquiera consolarnos entre los hermanos…", dijo.

[Más información: El emotivo mensaje de los hijos de Lorenzo Sanz tras el fallecimiento de su padre]