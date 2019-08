Neymar entra en escena: el Madrid valora su fichaje

El futuro de Neymar (Brasil, 27 años) es más incierto que nunca. El PSG ha decidido abrir la puerta de salida al delantero y cumplir así con su deseo de abandonar Francia. La intención del crack es regresar a España y, tal y como adelantó EL BERNABÉU, ve al Real Madrid como su única opción ante los graves problemas económicos del Barcelona para afrontar la operación.

Los días pasan y el Fútbol Club Barcelona no encuentra forma de fichar a Neymar. Lo último ha sido plantear una cesión con opción de compra obligatoria para la próxima temporada. El PSG no va a dar facilidades a la entidad azulgrana, con la cual mantiene una guerra fría desde 2017 por el intento de fichaje de Verratti.

Ante esta situación, Al-Khelaifi busca un destino para Neymar que no sea la Ciudad Condal y ahí es dónde aparece el Real Madrid. El presidente del equipo parisino prefiere que el brasileño termine vistiendo de blanco y frustrar así el deseo de Bartomeu.

El PSG en ningún caso va a regalar a Neymar, pero sí es cierto que ve con muchos mejores ojos al Real Madrid, con el que mantiene una excelente relación, que al Barcelona. La opción está sobre la mesa de la entidad presidida por Florentino Pérez y no ha sido desechada. Y es que en el Santiago Bernabéu continúan sin descartar nada: "Todo puede pasar hasta el 2 de septiembre".

Los días pasan y si llega Van de Beek en lugar de Pogba para reforzar el centro del campo, el Real Madrid se ahorraría una importante suma de dinero para poder afrontar otra gran operación. El fichaje del holandés no descarta al campeón del mundo, pero de momento el Manchester United no cede y no rebaja unas pretensiones económicas que están fuera del mercado.

Neymar con el PSG REUTERS

La lesión de Asensio y las posibles salidas de Bale y James abren un hueco en la plantilla blanca que bien podría ocupar Neymar. Eso sí, para la llegada del brasileño deberían salir ambos jugadores antes. Además, en la operación salida del Real Madrid sigue estando Mariano. El ariete hispano-dominicano podría aceptar alguna de las ofertas que tiene en las próximas semanas y dejar en las arcas merengues más de 30 millones de euros.

La llegada de Neymar significaría que el Real Madrid aumentaría considerablemente su capacidad goleadora. Según un estudio de la empresa Olocip para EL BERNABÉU, el brasileño generaría un tanto por partido vestido de blanco. La Inteligencia Artificial apoya así la decisión de la entidad merengue de no descartar el fichaje del actual delantero del PSG.

Neymar vería con buenos ojos jugar en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. Su intención es salir del PSG y regresar a España, con Real Madrid y Barcelona como únicos posibles destinos. Ser una de las grandes estrellas del equipo de Zidane es un reto que gusta al brasileño.

El culebrón Neymar entra en su fase decisiva y el Real Madrid se mantiene atento. El divorcio entre el jugador y el PSG parece definitivo y el club galo prefiere ver al crack vestido de blanco que de azulgrana. Mientras, el Barcelona sigue sin dar con la tecla para afrontar una operación que Al-Khelaifi no facilitará de ninguna forma al conjunto catalán.

