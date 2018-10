Asensio y su camino de leyenda: seguir los pasos de Raúl y Ramos

El derbi fue un partido especial. Si bien el Real Madrid no logró sumar una victoria, pese a haber sido bastante superior en la segunda mitad, jugadores como Ceballos o Courtois, salieron reforzados. Además, fue una noche diferente para una de las estrellas blancas, Marco Asensio. El mallorquín se hacía mayor con solo 22 años y nueve meses y alcanzaba los 100 partidos con el Real Madrid este sábado.

Un hito que le llega muy joven y es que Asensio se ha asentado ya en el once titular del Madrid. Es el más pequeño de los más habituales en el once de Lopetegui, pero eso no le pesa. Cumple los 100 partidos quizás en el momento más importante de su carrera. La salida de Cristiano Ronaldo le abrió las puertas a la titularidad, ya que está llamado a ser el heredero del portugués, tal y como señaló en alguna ocasión el propio Cristiano. Su destino parece ser liderar el Real Madrid en el futuro, pero ahora debe dar el paso definitivo.

Es un fijo en el once. Temporada tras temporada ha ido cogiendo más protagonismo y solo le queda mostrar algo más de regularidad. Su gran 'pero' han sido esos momentos en los que no entra demasiado en el juego del equipo, pero es cierto que con los años ha ido cogiendo cada vez más constancia durante el propio curso. Asensio lo tiene todo para convertirse en un futuro mito del Real Madrid, como lo fueron otros en el pasado, y tiene dos grandes ejemplos que seguir.

Asensio celebra un gol con el Real Madrid Reuters

Un talento precoz como Raúl

El primero de ellos sería Raúl González. Surgido de La Fábrica, comenzó muy joven en el Real Madrid, todavía más que Asensio. Pero al igual que el mallorquín, generó mucho impacto desde el principio y se pusieron muchas expectativas en él desde casi su debut, como con Asensio. Si el mítico '7' se estrenaba como goleador en su segundo partido, en el derbi, el balear lo hizo en el primero, la Supercopa de Europa. Dos escenarios preparados para los grandes jugadores. La precocidad de Raúl le llevó a cumplir los 100 partidos con solo 19 años y medio, aunque en dos temporadas y unos pocos meses en el primer equipo, como Asensio. Aquellos fueron los primeros pasos de lo que hoy es una de las grandes leyendas de la historia merengue, siendo el madridista con más partidos: 741.

Un reflejo de Sergio Ramos

El segundo ejemplo a seguir para Asensio es uno de sus compañeros, su capitán Sergio Ramos. Ambos llegaron al Real Madrid de la misma manera: muy jóvenes y tras haber sido una de las revelaciones en su primer año en Primera -Ramos en el Sevilla y Asensio en el Espanyol. Eso por ello que el camero siempre se ha visto reflejado en el mallorquín y ha estado muy cerca de él en todo momento. Cumplió 100 partidos con 21 años y medio, en tiempos muy parecidos a los de Asensio -Ramos los alcanzó en octubre de su tercera temporada-. Ramos es su mejor consejero. El apoyo del capitán es ideal para asentarse en el equipo con confianza. Sin ir más lejos

Los tres han sido de los mas jóvenes en alcanzar el centenar de partidos de blanco. La gran diferencia entre ellos y Asensio es que casi desde el principio tuvieron un hueco importante en el equipo. Asensio ha ido creciendo gradualmente. Zidane se lo tomó con calma y prefirió no exponerle antes de tiempo para sacar el máximo rendimiento de la gran perla del Madrid. Pero ahora está en el mismo punto que ellos. Ya es titular y es hora de demostrar por qué se pusieron tantas expectativas en él. Su primer gran reto será no apagarse tras el primer mes de competición, como ya le ocurrió en las dos últimas temporadas. Además, sin Bale, lesionado, en imprescindible que dé su máximo nivel.