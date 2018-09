Capello: "La ausencia de Cristiano y Messi es una falta de respeto"

Fabio Capello, junto a su esposa en la gala 'The Best' FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

Este lunes, la FIFA celebraba su gala de los premios The Best. Luka Modric fue el gran protagonista por su galardón al mejor jugador de la temporada pasada. Sin embargo, hubo otro tema que estuvo en boca de todos los asistentes al evento: la ausencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Tanto el portugués como el argentino decidieron no acudir a la gala. Ambos arguyeron diferentes motivos para no estar presentes. Sin embargo, no todo el mundo comprendió la situación. Uno de ellos fue Fabio Capello, que cargó duramente contra los dos jugadores.

"La ausencia de Ronaldo y Messi es una falta de respeto, por los jugadores, por la FIFA y por el mundo del fútbol", aseguraba Capello. Pero el técnico italiano no se quedó ahí y afirmó que "es posible que ganasen demasiado y no les guste perder", y señaló que "en la vida hay que ser bueno cuando se gana y cuando se pierde". Duras palabras para los dos jugadores considerados los mejores futbolistas del mundo actualmente.

Nominados, pero ausentes

Tanto Cristiano Ronaldo como Messi estaban nominados a dos de los premios de la gala de la FIFA. Eran candidatos a entrar al mejor once de la temporada pasada, para los que salieron elegidos, y al premio Puskas, aunque en este caso fue Mohamed Salah.

Sin embargo, a pesar de estar nominados a estos dos galardones, ambos decidieron no acudir a la gala. La ausencia de Cristiano se debió al partido de la Serie A que tiene entre semana, por el que prefirió seguir trabajando en Turín. En cambio, en el caso de Messi, a pesar de que se decía que acudiría, unos problemas familiares fueron el motivo con el que el Barça excusó a su estrella. Fuera el motivo que fuera, ninguno de los dos decidió acudir a la gala, lo que ha hecho que diversas personalidades del mundo del fútbol hayan cargado contra las dos estrellas.