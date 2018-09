Ya se conoce la fecha de entrega del Balón de Oro: habrá dos premios nuevos

France Football presenta interesantes novedades para su edición del Balón de Oro 2018. La revista francesa ha puesto ya fecha a la entrega de su gran premio y, además, ha anunciado la creación de otros dos galardones que se estrenarán el próximo 3 de diciembre cuando se conozca el nombre del mejor jugador del mundo.

Habrá Balón de Oro femenino

Habrá un Balón de Oro femenino. Es la gran novedad de la edición de este año. Un premio homónimo para las mujeres, al igual que lleva haciendo la FIFA desde la creación del 'The Best', al entregar el 'The Best' a la mejor futbolista. Como el masculino, serán tres las candidatas al galardón, las cuales se conocerán el 8 de octubre.

Trofeo Kopa al mejor sub21

El Trofeo Kopa, por su parte, se entrega al mejor jugador sub21 del mundo. Una especie de Golden Boy pero organizado por France Football. Como curiosidad, el ganador saldrá de una lista de diez nominados escogidos por la revista y de la que tendrán que elegir uno los ganadores del Balón de Oro. Un total de 33 votantes. El gran favorito es, sin duda, Mbappé.

Cristiano posa con el Balón de Oro

El premio gordo es el Balón de Oro al mejor futbolista masculino. El 8 de octubre se darán a conocer hasta 30 nominados, de los que saldrá un ganador que se revelará también el 3 de diciembre junto al resto de ganadores. La edición pasada se llevó el premio Cristiano Ronaldo, quien junto a Leo Messi, es el jugador más laureado de la historia del premio habiéndolo ganado hasta en cinco ocasiones. El portugués será uno de los grandes candidatos, aunque, sin duda, el máximo favorito será Luka Modric.