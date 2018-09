La UEFA abre expediente a Cristiano tras su expulsión en Champions

El debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus en la Champions League se vio empañado por su polémica expulsión. El portugués vio la roja directa tras una acción con Murillo, central del Valencia, en la que Felix Brych interpretó una agresión del '7', por la cual le mandó al túnel de vestuarios.

La UEFA le ha abierto una expediente a Cristiano por su tirón de pelo al zaguero che. El delantero de la Juve se enfrenta ahora a una sanción que puede ir de uno a tres partidos de suspensión. La decisión no se conocerá hasta dentro de siete días, el próximo 27 de septiembre.

Cristiano se puede perder su vuelta a Old Trafford

El máximo organismo continental decidirá sobre Cristiano que podría no volver a jugar en Champions con su nuevo equipo hasta la jornada 5 de la fase de grupos, en la que reaparecería otra vez frente al Valencia. Se perdería el choque de la segunda jornada contra el Young Boys pero, lo más importante, no estaría en la visita de la Juve a Old Trafford para enfrentarse a su exequipo, el Manchester United. Una cita muy importante en lo emocional, dado que no pisa el 'Teatro de los Sueños' desde 2013. Si le caen tres partidos se perdería también la vuelta en Turín contra los red devils.

Cristiano agarra del pelo a un jugador del Valencia

Cristiano abandonó el césped de Mestalla entre lágrimas y al grito de "no he hecho nada". La decisión del colegiado ha sido duramente criticada por todo el entorno del jugador, destacando la reacción de su hermana Katia en las redes sociales. Además, se ha conocido que Nedved y otros dos directivos de la Juve bajaron al túnel de vestuarios en el descanso en busca del colegiado. Este es el último capítulo de las once expulsiones que ha visto en toda su carrera, la primera en su nuevo club. Esta última es la octava vez que ve la roja directa por una acción de este estilo.