Asllani: "Mi objetivo es llevar al Real Madrid Femenino a la Champions"

El Real Madrid Femenino sigue dando pasos en este inicio de temporada para asentarse en la élite. El conjunto entrenado por David Aznar está afrontando las dificultades que plantea el coronavirus, que obligó a aplazar su partido de este fin de semana. Mientras, Kosovare Asllani ha concedido una entrevista en Suecia donde se ha encargado de explicar cómo está siendo este primer año en la máxima categoría y cuáles son los objetvios del colectivo.

La delantera sueca ha puntualizado que no se conformarán con hacer una temporada cualquiera. "Bueno para el Real Madrid el objetivo es ganar. Este es el primer año que oficialmente tenemos un equipo, por supuesto que se necesita tiempo para construir un equipo ganador. Aún así, el objetivo es intentar ganar desde el principio. Personalmente, mi objetivo es ocupar uno de los lugares de la Champions League este año", sentenció Asllani en una entrevista para el diario sueco Aftonbladet.

También ha explicado cómo está viviendo la situación del coronavirus desde España. "No podamos salir de casa, eso es un poco triste. Solo podemos quedarnos en el hotel y entrenar, es un poco monótono. Hacemos pruebas Covid-19 y usamos protección, pero ahora estoy acostumbrado a las mascarillas porque en España son obligatorias", desveló la jugadora durante su estancia con la selección sueca en el último parón internacional.

Sobre su preparación para los partidos, se muestra muy confiada en sí misma siempre. "Siempre que me haya preparado y me sienta bien, estoy muy tranquilo. Es algo que he aprendido durante mi carrera. Cuando era joven pensaba que todo el mundo estaba pendiente de mí, pero ahora sé que no es así", explicó la jugadora del Real Madrid Femenino.

Además, apuntó al momento en el que se retiraría. Cuando le preguntan qué haría si Suecia ganase el Mundial femenino, Asllani dice riéndose que acabaría su carrera. "Pero, sobre todo, celebrarlo supongo", apunta la delantera. Fue la máxima goleadora de Suecia durante el Mundial de Francia 2019. Disputó todos los partidos ayudó con tres goles a que el conjunto sueco acabara tercero el campeonato. De hecho, es una de las jugadores claves en la selección sueca con más de 130 internacionalidades.

Reto goleador

La varita del destino tocó a la delantera sueca para ser la primera jugadora del equipo blanco en marcar un gol en la Primera Iberdrola en este año del estreno de la nueva sección de la entidad de Concha Espina. Pero la sueca no quiere quedarse ahí. Asllani espera ser la máxima anotadora del Real Madrid Femenino en su primera temporada en la máxima categoría.

La atacante tuvo una buena actuación también ante el Barça en el primer choque de la temporada. Pero ese primer gol llegó ante el Valencia en el empate que cosechó el conjunto de David Aznar. Apostó mucho por venir al Real Madrid y eso se nota en su juego. Asllani dejó el Linköping sueco por el CD Tacón, pero sobre la mesa tuvo ofertas de importantes clubes europeos. No hay que olvidar que fue una de las candidatas a ganar el Balón de Oro de 2019.

