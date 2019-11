Estas son las cinco razones por las que hay que creer en el CD Tacón

El CD Tacón no ha comenzado su andadura en la Primera División de fútbol femenino de la mejor manera. El futuro Real Madrid femenino ha cosechado tan solo una victoria en los nueve partidos disputados, junto a dos empates y cinco derrotas. Actualmente, el conjunto blanco ocupa una de las últimas plazas de la tabla de clasificación. No obstante, las futbolistas dirigidas por David Aznar han dejado sobre el césped varias razones para confiar en ellas y creer en una mejoría de la situación actual.

1º Complicidad y conexión en tiempo récord

El CD Tacón ha alcanzando la máxima categoría del fútbol femenino esta campaña. Se trata de la primera temporada en la Primera Iberdrola, convirtiéndose en 'la niña nueva' de la clase. Con la noticia de la absorción del equipo por parte del Real Madrid, el club renovó parte de la plantilla y realizó una gran cantidad de fichajes. La entidad blanca ha presentado numerosas caras nuevas que unidas a las ya conocidas forman un equipo prácticamente hecho desde cero. A pesar de esta barrera temporal, el Tacón ha ido de menos a más y ha conseguido una gran complicidad en tiempo récord aunque aún tiene que dar con la fórmula exacta.

2º Galácticas en las filas del equipo

El futuro Real Madrid cuenta con numerosas galácticas que proporcionan una gran experiencia en la élite del fútbol y un notorio palmarés sobre sus espaldas. Esta veteranía será crucial para el desarrollo de la temporada. Thaisa Moreno, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson y Daiane son algunos de los nombres que más destacan en las filas del CD Tacón. Las internacionales suponen un plus para la competición y poseen la confianza del entrenador en el devenir del equipo. Además, dos de ellas se encuentran entre las finalistas al Balón de Oro femenino 2020. Las suecas Asllani y Jakobsson son candidatas a llevarse el valioso galardón.

CD Tacón - Levante Twitter: (@CDTacón)

3º Sacrificio y garra

A pesar de que los resultados no han superado las expectativas, las jugadoras dirigidas por David Aznar se han dejado la piel sobre el terreno de juego. El Tacón no se ha rendido en ninguno de los partidos ni ha bajado los brazos ante las adversidades que han ido sufriendo. Los resultados no han hecho justicia en muchos encuentros al juego mostrado sobre el césped y la suerte no ha estado de su parte en otros. Un ejemplo de ello es el último encuentro disputado ante el Real Betis Féminas. El conjunto blanco cosechó un empate que supo a muy poco porque mereció más. La futuras madridistas no tuvieron suerte de cara a portería y se toparon en varias ocasiones con el palo.

4º De menos a más

Con el paso de los partidos, nueve en total, el Tacón muestra más desparpajo de cara a portería. Las ocasiones de gol van en aumento y la peligrosidad en el área rival también. Las atacantes se están amoldando a la competición y formando una gran conexión entre ellas. Tanto las galácticas como las jugadoras renovadas (Lorena y Jessica Martínez) muestran una buena complicidad para encarar a la guardameta rival.

5º Un Tacón con jóvenes promesas

No solo las jugadoras veteranas están mostrando su esfuerzo dentro del terreno de juego. Las más jóvenes también están dejando ver su talento como Ana Vallés. Aunque la guardameta de 22 años no comenzó la temporada siendo titular, desde que recibió la confianza de David Aznar ha demostrado un gran poderío bajo los palos salvando a su equipo en muchas ocasiones. Lo mismo se puede decir de Daiane, quién a pesar de su experiencia en la élite, tan solo tiene 23 años. Jessica Martínez (20 años) y Lorena Navarro (18 años), por su parte, no tienen problema en tomar la iniciativa en ataque sin tener en cuenta su corta edad.

