Llull da el susto ante el Darussafaka con la Copa del Rey en el horizonte

El Real Madrid quiere acercarse al Fenerbahce en la clasificación. Para ello necesitan una victoria ante el colista de la competición, pero en Turquía cualquier rival sufre. El cuadro blanco, con el objetivo de seguir aumentando su nivel llegó sin Rudy Fernández y sin Felipe Reyes. En un encuentro muy intenso, uno de los principales protagonistas para mal sería Sergio Llull, que se marcharía al banquillo tras un mal gesto y unas molestias en su pierna. Al ser preguntado por su estado físico, el menorquín alzaría su pulgar hacia arriba.

Sergio Llull en un choque de Euroliga Agencia EFE

Esta baja sería muy sensible para los próximos compromisos, ya que el Madrid, además, confirmó que Rudy Fernández y Felipe Reyes no viajarían este viernes. "Viajamos con catorce y se quedan Rudy y Felipe, que irán directamente a Málaga. Rudy estuvo cargado el fin de semana pasado y preferimos darle un poco de descanso más y que pueda tomar aire, sabiendo que podría jugar perfectamente. Felipe está bien y es un poco el mismo caso. Esto nos permite mirar hacia delante e ir metiendo jugadores que igual no tenían tanto protagonismo de cara al resto de temporada", informó Pablo Laso.

El gran objetivo de los blancos era ganar, convencer y seguir la estela del líder, pero con la noticia del '23', el resultado pasa a un segundo plano. El equipo merengue llega tras varias victorias donde el primer cuarto no ha sido lo requerido por Pablo Laso. Una posible lesión dejaría el puesto de base en manos de Campazzo, e incluso de Prepelic, que ya cumplió con buena nota a principio de temporada.

Llull no arriesga

Nada más sufrir esas molestias, el técnico vasco ha decidido sentar a su estrella, a la que ha defendido en más de una ocasión afirmando que hay que cuidarlo y no arriesgar su estado físico en ningún momento. Y más, teniendo la Copa del Rey a la vuelta de la esquina.

