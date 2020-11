La rajada de Alves contra Bartomeu y el Barça: "Yo tenía al Madrid, vine aquí..."

El FC Barcelona sigue evolucionando. Las tensiones en las últimas semanas por la crisis abierta desde verano aún no han cesado. Y todo apunta a que hasta que no haya una nueva Junta Directiva la situación será similar a la actual. Todavía más cuando jugadores como Dani Alves, bien conocido en el Camp Nou y respetado por su afición, sigue dando detalles de cómo funcionaba el la entidad catalana.

El lateral brasileño, además, ha utilizado al Real Madrid para reflejar por qué se sintió tan despreciado por su equipo cuando acababa su etapa como azulgrana. Ha sido en una extensa en Rac 1, donde el zaguero ha relatado cómo se sucedieron los hechos cuando acababa contrato como culé.

Alves ha explicado que su intención siempre fue quedarse en el Barcelona. Se hubiera quedado "toda la vida". Sin embargo, el club decidió que no y comenzó a trabajar para situarle lejos de Barcelona. "Me parece una falta de respeto que me quisieran echar por la puerta de atrás", ha subrayado.

Dani Alves, con el Sao Paulo Reuters

El brasileño ha aclarado que, si le hubieran tratado "como deberían", él seguiría en el conjunto catalán. Y es que tal es su pasión por el Barça que llegó a rechazar al Real Madrid. "Yo tenía al Madrid", ha explicado, y pese a su oferta de "mucho dinero", prefirió ir "al Camp Nou". "No quería que me echaran, quería irme cuando yo quisiera". Y es que, a pesar de la rivalidad, el zaguero ha reconocido que el Real Madrid "es un gran club" más allá de las diferencias entre ambas entidades.

Alves ya desveló hace tiempo que, antes de dejar el Sevilla, pudo fichar por el Real Madrid. El club merengue se interesó en sus servicios para reforzar la línea defensiva. Sin embargo, el brasileño optó por poner rumbo al Camp Nou y de ahí su enfado por las formas del Barcelona.

Otro Barça

El club ya no es el que él llegó a conocer. Alves reconoce ahora un Barça sin identidad, que es "un club de compra-venta" con muchos "futbolistas valiosos" pero que no defienden la filosofía de la entidad. "Debe pasar un proceso" para recuperar esa idiosincrasia propia del equipo, según Alves.

El culpable podría ser Bartomeu. De hecho, es recién dimitido presidente se ha llevado todas las críticas de jugadores como Leo Messi. Y Alves no duda en afirmar que "entre comillas", la gestión del club "se ha ido prostituyendo" porque "quizás el presidente ha estado mal aconsejado". El entorno de Bartomeu "le contamina" y ha acabado dejándose "influenciar".

Igual que su adiós, el de Suárez o Rakitic es "una consecuencia de todo lo que ha pasado". Ahora el Barça es diferente, es "un equipo comercial" y los jugadores son "productos".

Las palabras de Alves se suman a las de otros jugadores respetados por el barcelonismo. El punto y final llegará cuando se vote a una nueva Junta Directiva. Una cita que, según se ha trasladado, está prevista para Navidad.

