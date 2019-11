Cinco noticias que debes conocer del Real Madrid antes de dormir (07/11/2019)

Así viene la actualidad del jueves 07 de noviembre:

El jugador brasileño ha emergido de forma vertiginosa en el Real Madrid y ha tirado la puerta abajo del salón de la fama merengue.

El jugador uruguayo se ha convertido en de las sensaciones de la temporada en el conjunto blanco y ha brillado por su polivalencia.

Escribí hace no demasiado, aunque parezca un mundo, una carta abierta a Luka Doncic rogándole que se quedara un añito más en el Real Madrid. Le pedí, casi entre lágrimas, que no se marchara o que nos hiciera campeones de Europa. Y eligió. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Lo siento por la trambólica referencia pero es que Luka no está simplemente jugando en la NBA. Luka Doncic está volando. Y nos está haciendo volar.

La intimidación de Tavares, vital en la victoria. La falta de tino desde el perímetro a punto estuvo de costarle al Madrid el partido. Rudy apareció para sanarla.

El jugador del conjunto blanco desgranó como se desarrolló el encuentro en territorio serbio.