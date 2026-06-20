No se debe usar el móvil en la cama, pero si lo haces cambia estos cuatro sencillos ajustes para no molestar a tu pareja

Una mujer usando el móvil en la cama El Androide Libre

Pese a que los médicos no lo recomiendan, en España es normal que los ciudadanos pasen tiempo frente a las pantallas antes de dormir, una práctica que puede alterar significativamente la calidad de nuestro descanso si no se toman las precauciones adecuadas.

El uso de dispositivos móviles en la oscuridad de la habitación somete a nuestros ojos a un esfuerzo extraordinario y comunica a nuestro cerebro señales contradictorias sobre el ciclo circadiano.

Para minimizar el insomnio tecnológico y proteger la salud ocular, además de intentar molestar lo menos posible a la persona que duerma con nosotros si es el caso, es fundamental configurar correctamente el terminal.

La exposición directa a la luminiscencia intensa durante las horas previas al sueño inhibe la producción de melatonina, la hormona encargada de regular los ciclos de descanso.

Por ello, adaptar el terminal no es solo una cuestión de comodidad, sino una necesidad para garantizar que el cuerpo pueda desconectar de forma efectiva.

Activar el modo extra atenuado. El modo de atenuación extra es una de las herramientas más potentes y menos conocidas por los usuarios.

A diferencia del control estándar, este ajuste aplica una capa de software que oscurece aún más los colores, logrando que la pantalla sea casi imperceptible para quienes están a nuestro alrededor pero legible para nosotros.

Funciones de protección a la vista El Androide Libre

Es especialmente útil cuando incluso el nivel uno de brillo nos sigue pareciendo molesto en la penumbra. Al habilitarlo, se reduce la fatiga visual de manera inmediata, permitiendo que el músculo ocular se relaje y no tenga que contraerse para filtrar el exceso de fotones que impactan en la retina.

Poner el brillo en manual, al mínimo. Aunque los sensores de luz ambiental han mejorado mucho, suelen ser demasiado generosos con la iluminación en condiciones de baja visibilidad.

Al entrar en la cama, lo ideal es tomar el control manual del deslizador y llevarlo hasta el extremo izquierdo. Mantener un nivel estático y bajo evita que un simple movimiento de las sábanas o una sombra haga que el móvil interprete que necesita más potencia, provocando esos destellos que eliminan por completo la somnolencia.

Poner el modo noche o modo oscuro. El predominio de interfaces claras en las aplicaciones es el mayor enemigo del descanso nocturno.

Modo oscuro en un móvil El Androide Libre

Al activar el modo oscuro, el cambio estético tiene un impacto directo en el consumo energético del panel y en el bienestar de nuestra visión. En las pantallas con tecnología OLED, esto es todavía más beneficioso, ya que los píxeles negros están directamente apagados, lo que significa que no emiten ninguna radiación lumínica.

Este cambio de contraste ayuda a que el texto sea más suave de leer y que el entorno de la habitación no se ilumine como si tuviéramos una lámpara encendida, respetando también el descanso de nuestra pareja si la hubiera.

Activar el filtro de luz azul. Finalmente, el filtrado de las ondas azules es el paso definitivo para proteger nuestro reloj biológico.

La luz azul imita la claridad del sol al mediodía, lo que engaña al cerebro haciéndole creer que todavía es de día y retrasando la fase de sueño.

Al activar el filtro, la pantalla adquiere un tono ámbar o anaranjado que resulta mucho más natural para la vista cansada. Muchos expertos recomiendan programar esta función para que se active automáticamente con la puesta de sol, asegurando que, independientemente de si nos acordamos o no, nuestro terminal siempre estará preparado para cuidar de nuestra salud visual y mental durante las últimas horas de la jornada.