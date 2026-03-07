Esta es la función de serie en tu móvil que tienes que activar sí o sí para poder localizarlo si te lo roban o se te pierde

En España, la seguridad de nuestros teléfonos se ha convertido en una preocupación constante debido a la enorme cantidad de información sensible que almacenamos en ellos.

Perder el móvil o ser víctima de un robo no solo implica una pérdida económica considerable, sino que pone en riesgo nuestra privacidad, datos bancarios y recuerdos personales.

Afortunadamente, Google tiene integrado en el sistema operativo Android una herramienta fundamental que todo usuario debería tener configurada correctamente desde el primer minuto: la función de Localizador.

Esta herramienta no es una aplicación externa que necesites descargar obligatoriamente de la tienda, sino que forma parte de los servicios centrales de Android.

Sin embargo, aunque viene instalada de serie, requiere que el usuario verifique su activación y configure ciertos parámetros para que sea realmente efectiva en situaciones críticas.

¿Cómo funciona el localizador de Android?

El servicio de Encontrar mi dispositivo o Localizador utiliza una combinación de tecnologías para determinar la ubicación exacta de tu terminal.

Principalmente se apoya en el GPS, las redes Wi-Fi cercanas y las antenas de telefonía móvil. Hasta hace poco, para que pudieras localizar un teléfono, este debía estar encendido y con una conexión a internet activa.

Localizador Google El Androide Libre

No obstante, gracias a las actualizaciones más recientes, Google ha desplegado una red global similar a la de Apple, permitiendo que millones de dispositivos Android colaboren entre sí para encontrar equipos extraviados incluso si no tienen conexión propia.

Cuando activas esta red extendida, tu móvil emite una señal de Bluetooth cifrada que otros dispositivos Android cercanos pueden detectar de forma anónima.

Estos dispositivos envían la ubicación detectada a los servidores de Google para que tú puedas verla en un mapa.

Todo este proceso se realiza con un cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que nadie, ni siquiera Google, pueda ver la ubicación de tu dispositivo salvo tú mismo.

Cómo activar la función en tu móvil

Para asegurar que tu teléfono sea localizable en cualquier circunstancia, debes seguir una serie de pasos sencillos en el menú de ajustes.

Es vital realizar esto ahora, ya que una vez que el móvil se ha perdido, es imposible activarlo de forma remota. Sigue estas instrucciones:

Abre los Ajustes de tu teléfono y dirígete al apartado de Google.

de tu teléfono y dirígete al apartado de Busca la opción denominada Localizador y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Asegúrate de que el interruptor principal esté en la posición de Activado.

Permite el Acceso a dispositivos cercanos.

Entra en el submenú Dispositivos y confirma que aparece tu móvil.

Una vez que la función está activa, si llegas a perder tu terminal, puedes acceder a la plataforma desde cualquier otro móvil o un ordenador a través de la web oficial de Google. Desde allí, tendrás el control total para ejecutar tres acciones defensivas esenciales:

En primer lugar, puedes Reproducir sonido. Esta opción hace que el teléfono suene a todo volumen durante cinco minutos, incluso si estaba en modo silencio o vibración. Es ideal si crees que el móvil está cerca, como escondido entre los cojines del sofá o en un rincón de la oficina.

Localizador de Google El Androide Libre

En segundo lugar, dispones de la opción Bloquear dispositivo. Esto cierra tu sesión de Google y bloquea la pantalla con tu PIN o contraseña. Además, te permite mostrar un mensaje en la pantalla de bloqueo con un número de teléfono de contacto, para que si una persona honesta lo encuentra, sepa a quién llamar.

Por último, existe la opción de Borrar datos del dispositivo. Este es el último recurso si das el móvil por perdido definitivamente o crees que ha sido robado por profesionales. Al ejecutarlo, se eliminará todo el contenido del teléfono para proteger tu intimidad, aunque debes tener en cuenta que, una vez borrado, ya no podrás seguir localizándolo en el mapa.