Los cuatro consejos extremadamente sencillos para hacer fotos que puede que le hagan falta a tu padre

En España la fotografía digital ha pasado de ser un arte complejo a una acción cotidiana gracias a los teléfonos móviles.

Sin embargo, a pesar de que los smartphones de hoy en día tienen cámaras que superan a las de hace tan solo una década, la calidad de la foto final a menudo se arruina por fallos increíblemente básicos.

Estos fallos no son por desconocimiento de un filtro de Instagram o una app de edición avanzada, sino por descuidos que hasta tu padre, con toda su experiencia vital, comete sin darse cuenta.

Por eso es recomendable tener en cuenta los siguientes consejos, que pueden parecer muy obvios, pero que son la base para que sus fotos pasen de ser un borrón a un recuerdo nítido.

Y sí, los mayores suelen prestar menos atención a estas cosas, quizás porque suelen sacar menos fotos, pero son aplicables a cualquier usuario.

Limpiar la lente

Este es, sin duda, el error número uno. El teléfono pasa el día en un bolsillo con las llaves, sobre la mesa de la terraza o, peor aún, en la mano mientras se come un aperitivo.

La lente, esa pequeña pieza de cristal crucial, acumula grasa de los dedos, polvo y pelusas. Cuando se hace una foto, esa fina capa de suciedad actúa como un difusor barato.

Módulo de cámara del OPPO Find X9 Pro El Androide Libre

El resultado: las fotos salen veladas, con poco contraste y, en situaciones de mucha luz o de noche, aparecen halos borrosos alrededor de las luces.

El consejo es simple y debe convertirse en un ritual: antes de hacer cualquier foto que merezca la pena, limpiar la lente. No hace falta un kit de limpieza profesional, con un paño de microfibra (como los de las gafas) o incluso un trozo limpio de la camiseta (sin ser muy agresivo) es más que suficiente.

Es un gesto de dos segundos que marca la diferencia entre una imagen nítida y una nebulosa de colores. Por muchas cámaras que tenga el móvil, si la ventana está sucia, la vista siempre será mala.

Sacar los dedos del encuadre

Otro clásico instantáneo. Las cámaras de los móviles modernos han popularizado las lentes de gran angular o ultra gran angular, que capturan un campo de visión mucho más amplio.

Cogiendo bien un Xiaomi 14 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto es genial para paisajes o fotos de grupo, pero introduce un problema: los dedos que sujetan el teléfono, que antes quedaban fuera del plano, ahora invaden las esquinas de la toma.

A veces es solo un trozo de uña, pero otras veces es la punta del dedo completa que ensombrece parte de la escena.

El problema se agrava porque, al estar tan cerca, el ojo se centra en lo que sucede en el centro de la pantalla y no se da cuenta de los intrusos en los márgenes.

El truco aquí es revisar siempre las cuatro esquinas de la pantalla antes de pulsar el disparador, especialmente si ha cambiado al modo de gran angular.

Elegir bien encuadre horizontal o vertical

Esto no es un error técnico, sino de composición. El encuadre vertical (modo retrato) se ha vuelto dominante por la influencia de las redes sociales y sus "Stories", pero no siempre es la mejor opción.

El error es usar el encuadre vertical para absolutamente todo. Si se fotografía un paisaje amplio, un atardecer en el mar, o un grupo de cinco personas, usar el modo vertical corta la información visual de los lados, haciendo que la imagen se sienta incompleta o demasiado apretada.

Haciendo una foto con dos manos con un HONOR Magic V3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La regla de oro es sencilla: si el sujeto es más alto que ancho (una persona, un edificio alto, un árbol), se usa el encuadre vertical.

Si el sujeto es más ancho que alto (un horizonte, una mesa con comida, un grupo de coches, una foto familiar grande), se usa el encuadre horizontal (modo paisaje).

Estar quieto y no moverse

La trepidación, o el movimiento involuntario del fotógrafo al disparar, es el principal causante del desenfoque.

Las fotos con poca luz son especialmente vulnerables a esto, ya que el móvil necesita más tiempo para capturar la luz (una velocidad de obturación más lenta). Si la cámara se mueve aunque sea un milímetro durante ese breve instante, toda la foto saldrá borrosa, sin remedio.

Apoyando un Realme GT8 Pro ARAMCO ASTON MARTIN en una mesa El Androide Libre

Para combatirlo, se debe instruir a mantener una postura firme. El primer paso es simple: sujetar el teléfono con ambas manos, no con una. O apoyar el móvil en una superficie lisa y estable.

El segundo, y más eficaz, es apoyarse en algo (una pared, un árbol, el marco de una puerta) si es posible. Si no, debe mantener los codos pegados al cuerpo para crear una base más estable.

Finalmente, un truco profesional: en lugar de pulsar la pantalla, use el botón de volumen físico como disparador, ya que esto a menudo causa menos vibración en el momento clave. Respirar, aguantar el aliento en el momento de disparar y mantener la calma es lo que diferencia una foto estable de un desastre movido.