Por fin dará igual que tus padres se olviden de su contraseña de Gmail: así podrás ayudarle a recuperar su cuenta

En España, Android es el sistema operativo de la mayoría de usuarios, lo que implica que casi todo el mundo usa una cuenta de Gmail, aunque no lo sepa.

Y el problema es que normalmente las personas no recuerdan su propia contraseña. Eso no es un problema hasta que hay que iniciar sesión, configurar un móvil nuevo, etc.

Google, como otras empresas, tiene sistemas de recuperación de contraseñas, pero ahora ha establecido uno nuevo mucho más cómodo, especialmente para personas mayores.

Se trata de los Contactos de recuperación, una función que permite establecer contactos de confianza como sistemas de recuperación de la contraseña.

La idea es que si un usuario no recuerda la contraseña, pueda hacer una petición a esa persona no para que le diga cuál es, pues obviamente no la sabrá, sino para que confirme que es él.

Interfaz de recuperación de nuestra cuenta El Androide Libre

De esta manera, si nos roban el móvil, nuestro contacto de confianza no aceptará esa solicitud, pero si somos nosotros, sí.

Pero esto es importante. Si se configura, hay que tener claro que ese contacto al que le hemos dado acceso a la verificación de nuestra cuenta, no va a permitir que cualquiera intente recuperar la misma.

Interfaz de recuperación en la cuenta de nuestro contacto de confianza El Androide Libre

La propia Google indica que es importante elegir a alguien que "conozcas bien y en quien puedas confiar, como un miembro de tu familia o un amigo cercano" y también que "pueda responder en 15 minutos" si necesitamos ayuda con nuestra cuenta.

Lo ideal es usar esta opción en móviles de personas mayores, que necesitan algo de ayuda con la tecnología, y que agradecen que sus hijos o nietos les solucionen ciertos problemas con sus móviles normalmente.

Cómo configurar un contacto de confianza

Hay ciertas limitaciones para crear estas cuentas. Por ejemplo, las cuentas de Google registradas en el Programa de Protección Avanzada y las cuentas de Google Workspace no pueden tener contactos de recuperación.

Eso sí, se pueden usar como contacto de recuperación de otras cuentas de Google que cumplan los requisitos.

Lo primero que hay que hacer es abrir la cuenta de Google.

Vamos a la sección

Seguridad e inicio de sesión .

. Iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña.

En la sección "Cómo inicias sesión en Google", pulsamos en Contactos de recuperación .

. Seleccionamos Añadir contacto de recuperación .

. Añadimos la dirección de correo de una persona de confianza.

Pulsa en Enviar solicitud.

Ahora solo hemos de esperar a que la persona a la que le hemos enviado la petición la acepte. Eso sí, ha de hacerlo antes de 7 días o caducará y tendremos que realizar de nuevo el proceso.

Usando el número de teléfono

Otra función que ha añadido Google es la de poder recuperar el acceso con nuestro número de móvil.

Iniciando sesión con el número de teléfono El Androide Libre

De esta forma, poco a poco llegará a todos los usuarios la opción de poder recuperar el acceso a una cuenta de Gmail en un nuevo dispositivo Android usando el número de teléfono.

Esta función se llamará "Iniciar sesión con número de móvil" y podrá identificar automáticamente nuestras cuentas usando nuestro número de teléfono.

Eso sí, necesitaremos el código de bloqueo de pantalla de nuestro dispositivo anterior para verificar que somos nosotros, pero no necesitaremos ninguna contraseña.