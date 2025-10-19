Cómo activar las llamadas WiFi y VoLTE en tu móvil Samsung para mejorar la calidad de la recepción y evitar cortes

En España la generación más joven cada vez usa menos las llamadas. En realidad es algo internacional, ya que las nuevas formas de comunicación en muchas ocasiones las sustituyen.

Pese al auge de aplicaciones como WhatsApp o Instagram (que muchos usan solo para chatear), las llamadas siguen siendo una función crucial de los móviles, y ahora tenemos herramientas para que sean mejores.

Gracias a las redes WiFi y las conexiones 4G, podemos realizar llamadas mucho más estables y claras. Para ello hemos de activar algunos ajustes.

Estas funciones están disponibles en muchos móviles, en los Ajustes del dispositivo, aunque vamos a centrarnos en los modelos de Samsung, que son de los más vendidos en España.

Es posible que algunos modelos no las tengan disponibles o que alguna operadora nos las ofrezca, pero eso dependerá de cada caso en particular.

Qué son las llamadas VoLTE y llamadas Wi-Fi

Las llamadas VoLTE (Voz sobre Long-Term Evolution) utilizan la red de datos 4G para realizar y recibir llamadas en lugar de la red 2G o 3G tradicional. Esto permite una conexión mucho más rápida y estable.

La principal ventaja es una calidad de audio notablemente superior, con una voz mucho más clara y nítida, eliminando el ruido de fondo.

Una mujer hablando por teléfono El Androide Libre

Es como pasar de escuchar una radio AM a un CD de alta fidelidad. Además, al usar la red 4G, es posible usar internet mientras hablamos por teléfono, algo que no era posible con las redes anteriores.

Las Llamadas Wi-Fi (o Wi-Fi Calling) son una tecnología que permiten hacer y recibir llamadas a través de una red Wi-Fi cuando la cobertura móvil es débil o inexistente.

El teléfono utiliza la conexión a internet de la red Wi-Fi como si fuera una antena de telefonía. Esto es ideal para interiores con mala señal, como sótanos o edificios con muros gruesos.

La calidad de la llamada es excelente, muy clara y estable, siempre que la conexión Wi-Fi sea buena. Se activa de forma automática y transparente para el usuario, manteniendo tu número de teléfono habitual.

Cómo activarlas en One UI

Para activar estas funciones hemos de irnos a los Ajustes del móvil, en concreto al apartado de Conexiones.

En la parte superior de ese apartado tendremos un botón para activar las Llamadas Wi-Fi. Simplemente activándolo las tendremos disponibles.

Llamadas WiFi y LTE El Androide Libre

En el caso de las Llamadas VoLTE hemos de irnos a la sección de redes móviles y activarla en cada una de las tarjetas SIM que tengamos instaladas, ya que dependen de ellas.

Solo activando esa función en la SIM concreta en la que la queramos usar podremos utilizarla.