Cómo responder siempre en modo manos libres en tu Samsung de forma automática

La personalización de los móviles Samsung es uno de los motivos por los que muchos usuarios optan por estos modelos en España. Samsung, junto a Xiaomi, lideran las ventas en nuestro país, y con One UI 7 han dado un notable salto adelante en lo que a software se refiere, en parte por la inclusión de la inteligencia artificial, pero también por la mejora en las opciones de la propia interfaz. Además, es importante destacar que One UI se usa en todos los móviles de la marca, no sólo en los más potentes, como el Samsung Galaxy S25 Ultra, o en los que más se van a vender, como el Samsung Galaxy A56.

Pero One UI es tan potente que muchas veces Samsung prefiere esconder muchas opciones de configuración bajo su app Good Lock para no abrumar a los usuarios. Pero aun así hay muchas posibilidades que la mayoría de compradores de estos móviles desconoce, y no los culpamos.

Una de ellas es la que permite que al responder una llamada de voz normal el móvil active por defecto el modo de manos libres, para poder responder sin tener que ocupar nuestras manos. Obviamente, esto puede ser un inconveniente para muchos, pero también cómodo para esas personas que, por su trabajo, necesiten siempre activar este ajuste.

Manuel Ramírez El Androide Libre [Samsung anuncia la fecha de la actualización de los Galaxy a la versión final de One UI 7 y los que participarán en la beta]

Para poder activar esta función y que el altavoz siempre sea la fuente de sonido predeterminada cuando respondamos una llamada lo que hemos de hacer es ir a los Ajustes del móvil y buscar la opción Ajustes de llamada. Entramos y pulsamos en Respuesta y finalización de llamada y ahí activamos la opción Responder con el altavoz.

Esta función sólo se desactiva, puntualmente, si tenemos conectado un dispositivo de sonido Bluetooth, ya que en ese caso le dará prioridad y responderemos por el mismo. Por ejemplo, esto pasa cuando tenemos conectados unos auriculares, lo cual tiene sentido.

Ajustes de llamada en One UI 7 El Androide Libre

Por supuesto, hay que tener en consideración que es de muy mala educación hablar por el manos libres cuando hay gente alrededor, sobre todo en espacios públicos como un restaurante, la playa o el transporte. No obstante, si normalmente usamos el manos libres siempre podemos responder con él activado y luego pasar al auricular convencional del móvil. Por descontado, si no queremos que responda así tras un tiempo podemos seguir los mismos pasos para desactivar la función y dejarlo como venía de fábrica.