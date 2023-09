La sencilla acción que debes hacer en Tinder, Bumble, Hinge y otras aplicaciones de ligar tras encontrar pareja

Bumble está expandiéndose como la espuma por toda España y está permitiendo que cualquiera pueda conocer a su próxima pareja o simplemente un amigo con el que compartir grandes momentos. Existen un gran montón de trucos o recomendaciones para encontrar a esa persona deseada, pero cuando se da con ella, se olvida este importante punto, que no lleva ni segundos.

Y es de gran importancia, ya que la gran mayoría de estas apps, como Tinder, Bumble o la nueva Hinge, puntúan a los usuarios según su actitud, 'matches' realizados u otro tipo de datos con los que se recibe una puntuación. A esta puntuación se la denomina 'ELO' y sirve para que estas apps, dependiendo siempre de sus algoritmos, muestren a otras personas con una puntuación similar. Cuantos más me gustas recibidos, más puntuación se recibe y también algunas acciones puede conllevar que se reduzca drásticamente.

Hace una semana Vanity Fair compartió una nueva directriz aplicada por Bumble para que cualquier perfil pueda ser incluso prohibido en su red social si se hace 'ghosting'. Esta práctica la ha sufrido casi todas las personas que han estado en estas apps. De repente se entabla conversación con alguien, y a los días desaparece sin dar señales de vida; ya sea porque ha conocido a alguien que le gusta más, o porque ha dejado la app durante una temporada.

Pasos en Bumble El Androide libre

Es aquí donde entra en juego esta simple acción que se ha de hacer siempre que se abandone de forma temporal o para siempre (sería lo deseado porque se ha encontrado a alguien con el que compartir la vida y los buenos momentos). Todas las apps, como Bumble, Tinder, Hinge y otras tantas, ofrecen la opción de parar el perfil durante un tiempo. Es decir, que se dejará de mostrar a otras personas.

En Bumble se ha de ir al icono de ajustes desde el perfil, y hay que pulsar sobre 'No molestar'. Esta opción ocultará temporalmente el perfil sin perder los chats o matches existentes. Da la opción de pausarlo durante 24 horas, 72 horas, una semana y de forma indefinida. Si se ha encontrado finalmente a una pareja y no se pretende conocer a nadie más, se pulsa sobre esta opción.

Hinge El Androide libre

En Hinge el proceso es bastante similar para irse a los ajustes y debajo de la sección se encuentra 'Pausar'. Se pulsa y el perfil ya no se mostrará a nuevas personas. Eso sí, se podrá seguir chateando con las conexiones que se tengan. En Tinder es parecido, y hay que irse a ajustes y luego pulsar sobre 'borrar cuenta'. Al dar sobre esta opción permitirá elegir 'pausar mi cuenta'.

Es una acción importante para mantener el perfil en estas apps para que cuando uno vuelva no se encuentre con que ya no puede iniciar sesión con su cuenta o tener una puntuación ELO inferior; sobre todo en Bumble que se está poniendo bien exigente con este tipo de normas. Lo mejor de todo sería no volver nunca a estas apps, ya que habría sido porque se está a gusto en la nueva relación que puede durar años o toda la vida.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan