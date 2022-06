Cómo evitar que te pongan multas usando el móvil en el coche

Los móviles se han vuelto tan importantes en nuestro día a día que no se nos pasa por la cabeza no llevarlo a donde estemos, en cualquier momento. Incluso hay gente que se lo lleva a la ducha por si les llaman cuando están en el baño. La conducción no es una excepción, pero ya sabemos que, en España, usar el móvil mientras conducimos puede acarrearnos cuantiosas multas, así que os vamos a explicar cómo podéis usar el móvil en el coche sin arriesgaros a tener un accidente o que os pongan una multa.

[Todas las multas que te pueden poner por llevar o usar mal el móvil en el coche en España]

6 cosas a tener en cuenta si usas el móvil en el coche

Si estamos conduciendo hay maneras de usar el móvil, pero sólo si tenemos un sistema de conexión bluetooth o por cable.

Usa el asistente de voz

Muchos coches modernos disponen de conexión bluetooth o Android Auto, lo que permite lanzar el asistente de voz del coche para realizar acciones. De esta forma, podremos llamar, enviar un mensaje de WhatsApp o preguntar cosas como el clima o la distancia desde un punto a nuestro destino.

Una multa en un vehículo.

Lo importante en este caso es no quitar la vista de la carretera en ningún momento, ni siquiera para tocar la pantalla del coche.

No se puede manipular el GPS

Hay conductores que creen que si ponemos el móvil en un soporte podemos manipularlo, como haríamos con la pantalla del vehículo. No es así. la única forma de que podamos cambiar cosas en el GPS o modificar parámetros del móvil es estando fuera de la carretera, en un parking, por ejemplo.

Este tipo de soportes entorpecen la visión Eugene Chystiakov Unsplash

Nada de usarlo en un semáforo

De igual forma, aunque estemos parados en un semáforo o en un atasco, no debemos usar el teléfono, ni en la mano ni en el salpicadero.

Ojo con los soportes

Como os contamos cuando listamos las diferentes multas que podíamos recibir por usar el móvil en el coche, tener un soporte en el salpicadero puede ser una buena idea, pero tened cuidado porque si entorpece la visión de alguna manera puede ser objeto de multa.

No deberemos tener nunca el móvil en la mano si estamos conduciendo Junior REIS Unsplash

Nada de "solo lo tenía en la mano, no lo usaba"

Más de un conductor pillado infraganti ha esgrimido que no estaba usando el móvil, aunque lo tenía en la mano. La cuestión es que, aunque fuera cierto, el mero hecho de tenerlo en la mano es una distracción e impide el correcto manejo del coche, por lo que es un motivo de multa.

Ni se te ocurra usar auriculares

Otro fallo común es usar auriculares, sean de cable o inalámbricos. Cualquier cosa que interrumpa la capacidad de escuchar del conductor está prohibida.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan